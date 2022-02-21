Медведев назвал условие для признания ДНР и ЛНР

21 февраля 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев раскрыл, когда власти признают Донбасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Есть ситуация вокруг Донбасса будет ухудшаться, то Российские власти признают Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания Совбеза, посвященном напряженности между Россией и Украиной на границе самопровозглашенных республик Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР). «Если ситуация будет развиваться по такому пути [негативное развитие ситуации в Донбассе — прим. ред.], который я только что назвал, а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае будет признание правосубъектности соответствующих территорий ДНР и ЛНР», — сказал Медведев на заседании Совбеза, трансляция которого велась на «России 24». Накануне сообщалось, что «Единая Россия» намерена оказать гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса, прибывшим в Ростовскую область. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу по 10 тысяч рублей. Ростовской области было выделено пять миллиардов рублей на оказание помощи беженцам из Донбасса. О готовности принять беженцев заявили пять регионов России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Есть ситуация вокруг Донбасса будет ухудшаться, то Российские власти признают Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания Совбеза, посвященном напряженности между Россией и Украиной на границе самопровозглашенных республик Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР). «Если ситуация будет развиваться по такому пути [негативное развитие ситуации в Донбассе — прим. ред.], который я только что назвал, а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае будет признание правосубъектности соответствующих территорий ДНР и ЛНР», — сказал Медведев на заседании Совбеза, трансляция которого велась на «России 24». Накануне сообщалось, что «Единая Россия» намерена оказать гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса, прибывшим в Ростовскую область. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу по 10 тысяч рублей. Ростовской области было выделено пять миллиардов рублей на оказание помощи беженцам из Донбасса. О готовности принять беженцев заявили пять регионов России.