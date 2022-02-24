Терапевт назвал факторы для резкой реакции на ревакцинацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, прививка, шприц, вакцина, резиновые перчатки, вакцинация, руки в перчатках, коронавирус, covid, ковид, спутник v, синие перчатки
Человек может остро отреагировать на ревакцинацию даже при незначительных отклонениях в здоровье Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Легкопротекающее ОРВИ, невысыпание или стресс может привести к резкой реакции организма на ревакцинации от коронавируса. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

«Даже не сильно заметное ОРВИ может сказаться на нашем самочувствии. Мы, например, не выспались или, предположим, у нас был стресс или еще что-то в этом роде. Каждый из этих факторов вносит свою лепту в общую картину готовности нашего организма к вакцинации [бустерной дозой]», — заявил он в эфире радио Sputnik.

У женщин есть дополнительный фактор готовности организма. «У женщин, например, фаза менструального цикла тоже имеет некоторое значение. Влияет большое количество переменных, и когда они все вместе складываются, мы имеем реакцию, в том числе на вакцину», — заключил врач.

Ранее врачи в разговоре с URA.RU уточнили, что наилучшую защиту от омикрон-штамма COVID имеют те, кто в последние три месяца прошел вакцинацию или ревакцинировался. В связи с этим доктора советуют всем, у кого прошло достаточно времени поставить бустер, чтобы повысить свой иммунитет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Легкопротекающее ОРВИ, невысыпание или стресс может привести к резкой реакции организма на ревакцинации от коронавируса. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Даже не сильно заметное ОРВИ может сказаться на нашем самочувствии. Мы, например, не выспались или, предположим, у нас был стресс или еще что-то в этом роде. Каждый из этих факторов вносит свою лепту в общую картину готовности нашего организма к вакцинации [бустерной дозой]», — заявил он в эфире радио Sputnik. У женщин есть дополнительный фактор готовности организма. «У женщин, например, фаза менструального цикла тоже имеет некоторое значение. Влияет большое количество переменных, и когда они все вместе складываются, мы имеем реакцию, в том числе на вакцину», — заключил врач. Ранее врачи в разговоре с URA.RU уточнили, что наилучшую защиту от омикрон-штамма COVID имеют те, кто в последние три месяца прошел вакцинацию или ревакцинировался. В связи с этим доктора советуют всем, у кого прошло достаточно времени поставить бустер, чтобы повысить свой иммунитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...