Терапевт назвал факторы для резкой реакции на ревакцинацию

Человек может остро отреагировать на ревакцинацию даже при незначительных отклонениях в здоровье Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Легкопротекающее ОРВИ, невысыпание или стресс может привести к резкой реакции организма на ревакцинации от коронавируса. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

«Даже не сильно заметное ОРВИ может сказаться на нашем самочувствии. Мы, например, не выспались или, предположим, у нас был стресс или еще что-то в этом роде. Каждый из этих факторов вносит свою лепту в общую картину готовности нашего организма к вакцинации [бустерной дозой]», — заявил он в эфире радио Sputnik.

У женщин есть дополнительный фактор готовности организма. «У женщин, например, фаза менструального цикла тоже имеет некоторое значение. Влияет большое количество переменных, и когда они все вместе складываются, мы имеем реакцию, в том числе на вакцину», — заключил врач.

Ранее врачи в разговоре с URA.RU уточнили, что наилучшую защиту от омикрон-штамма COVID имеют те, кто в последние три месяца прошел вакцинацию или ревакцинировался. В связи с этим доктора советуют всем, у кого прошло достаточно времени поставить бустер, чтобы повысить свой иммунитет.