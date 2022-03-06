Российские военные сбили 3 украинских истребителя СУ-27 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили аэродром ВВС Украины в Виннице. Всего с начала специальной операции на этой территории уничтожено более 2 тысяч военных объектов ВСУ. URA.RU рассказывает об основных событиях спецоперации РФ к вечеру 6 марта.