Войска РФ уничтожили аэродром ВСУ, из Мариуполя вывозят украинцев. Что известно к вечеру 6 марта

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, взрыв
Российские военные сбили 3 украинских истребителя СУ-27 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили аэродром ВВС Украины в Виннице. Всего с начала специальной операции на этой территории уничтожено более 2 тысяч военных объектов ВСУ. URA.RU рассказывает об основных событиях спецоперации РФ к вечеру 6 марта.

  • Всего с начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины армия РФ уничтожила более 2 тысяч военных объектов ВСУ. Среди них 76 пунктов управления и узлов связи, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 71 радиолокационная станция;
  • Аэродром украинских ВВС уничтожен российскими солдатами в Виннице. Сбито 3 украинских истребителя СУ-27 и 3 БПЛ, за два дня ВВС Украины потеряли 11 самолетов и 2 вертолета. Почти вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена;
  • Минобороны Украины подтвердило смерть члена делегации Киева на переговорах с РФ Дениса Киреева. Погибший участвовал во встрече делегатов от Москвы и Киева по прекращению огня на Украине, она состоялась 28 февраля;
  • В Мариуполе началась эвакуация граждан — уже вывезено около 300 человек. До этого украинские власти объявили об эвакуации жителей через сутки после срока, о котором договорились с РФ. Гуманитарный коридор для эвакуации местных жителей из Харькова может быть организован 6 марта;
  • Президент РФ Владимир Путин готов обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию на Украине. Он обратил внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс представителями Украины;
  • Российский лидер также подписал указ, который облегчает иностранцам и лицам без гражданства из ЛНР, ДНР и Украины въезд в Россию. Кроме того, семьям погибших военных выплатят по 5 млн рублей;
  • Россия составит список недружественных стран. Российские организации смогут выплачивать долги кредиторам из недружественных стран в рублях или в «ином порядке», который определяют ЦБ и Минфин РФ;
  • Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия. Это происходило в биолабораториях, в непосредственной близости от территории РФ.

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Российские войска уничтожили аэродром ВВС Украины в Виннице. Всего с начала специальной операции на этой территории уничтожено более 2 тысяч военных объектов ВСУ. URA.RU рассказывает об основных событиях спецоперации РФ к вечеру 6 марта.
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