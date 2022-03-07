Доллар и евро достигли новых исторических максимумов на Forex

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Пункт обмена валюты. Москва, обменник, евро, вывеска, курс рубля, обмен валюты, доллар
Курс доллара резко вырос Фото:
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Доллар достиг отметки 153,8 рубля, а евро составляет 163,4 рубля, что стало новым историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на рынке Forex.

Курс доллара составил 153,853 рубля, а евро — 163,494 рубля. Об этом сообщается на сайте Forex. Евро за последние сутки стал больше на 23,82%, а доллар на 26,5%.

Ранее курс доллара обновил исторический максимум и составил 110,3 рубля. Евро был на уровне 121,8 рубля. Такие показатели были на Мосбирже 3 марта. Удержать курс в пределах 100 рублей за доллар навряд ли удастся, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на аналитика Андрея Мслова. Центробанк решил снизить комиссию за покупку валюты на бирже, теперь физические и юридические лица смогут приобрести ее с комиссией 12%. Мосбиржа запретила короткие продажи по евро на фондовом и валютном рынках.

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Доллар достиг отметки 153,8 рубля, а евро составляет 163,4 рубля, что стало новым историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на рынке Forex. Курс доллара составил 153,853 рубля, а евро — 163,494 рубля. Об этом сообщается на сайте Forex. Евро за последние сутки стал больше на 23,82%, а доллар на 26,5%. Ранее курс доллара обновил исторический максимум и составил 110,3 рубля. Евро был на уровне 121,8 рубля. Такие показатели были на Мосбирже 3 марта. Удержать курс в пределах 100 рублей за доллар навряд ли удастся, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на аналитика Андрея Мслова. Центробанк решил снизить комиссию за покупку валюты на бирже, теперь физические и юридические лица смогут приобрести ее с комиссией 12%. Мосбиржа запретила короткие продажи по евро на фондовом и валютном рынках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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