Доллар и евро достигли новых исторических максимумов на Forex

07 марта 2022 в 21:38 Размер текста - 17 +

Доллар достиг отметки 153,8 рубля, а евро составляет 163,4 рубля, что стало новым историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на рынке Forex. Курс доллара составил 153,853 рубля, а евро — 163,494 рубля. Об этом сообщается на сайте Forex. Евро за последние сутки стал больше на 23,82%, а доллар на 26,5%. Ранее курс доллара обновил исторический максимум и составил 110,3 рубля. Евро был на уровне 121,8 рубля. Такие показатели были на Мосбирже 3 марта. Удержать курс в пределах 100 рублей за доллар навряд ли удастся, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на аналитика Андрея Мслова. Центробанк решил снизить комиссию за покупку валюты на бирже, теперь физические и юридические лица смогут приобрести ее с комиссией 12%. Мосбиржа запретила короткие продажи по евро на фондовом и валютном рынках.