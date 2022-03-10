Премьера Эстонии высмеяли за предложение «изолировать РФ от мира»

11 марта 2022 в 02:31 Размер текста - 17 +

Ранее Каллас предложила ввести в отношении России жесткие санкции Фото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас о введении антироссийских санкций с целью «изолировать страну от свободного мира» разлетелось по интернету. Пользователи соцсетей высмеяли слова политика. Ранее Каллас на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном предложила ввести экономические санкции против России, в том числе «ограничить для Москвы работу с криптовалютой». На эту новость сразу отреагировали в соцсетях: «Это невозможно сделать, если только не перекрыть интернет», — написал один из пользователей. Под его сообщением появился комментарий в ироничной форме: «Просто запретите интернет, и тогда весь мир не сможет совершать сделки». Другие пользователи интернета на предложение Каллас ответили, что запрет криптовалюты в стране не остановит Россию, ведь это может подтолкнуть государство к созданию собственной цифровой валюты. Под публикацией добавили: «Вы будете сражаться в заранее проигранной битве, премьер-министр. Помяните наши слова, вам не победить». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала третий пакет санкций против России. По ее словам, он коснется 160 российских бизнесменов и парламентариев. По прогнозу главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, из-за введенных Западом санкций возможен дефолт. Россия и ранее сталкивалась с санкциями от других стран. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас о введении антироссийских санкций с целью «изолировать страну от свободного мира» разлетелось по интернету. Пользователи соцсетей высмеяли слова политика. Ранее Каллас на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном предложила ввести экономические санкции против России, в том числе «ограничить для Москвы работу с криптовалютой». На эту новость сразу отреагировали в соцсетях: «Это невозможно сделать, если только не перекрыть интернет», — написал один из пользователей. Под его сообщением появился комментарий в ироничной форме: «Просто запретите интернет, и тогда весь мир не сможет совершать сделки». Другие пользователи интернета на предложение Каллас ответили, что запрет криптовалюты в стране не остановит Россию, ведь это может подтолкнуть государство к созданию собственной цифровой валюты. Под публикацией добавили: «Вы будете сражаться в заранее проигранной битве, премьер-министр. Помяните наши слова, вам не победить». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала третий пакет санкций против России. По ее словам, он коснется 160 российских бизнесменов и парламентариев. По прогнозу главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, из-за введенных Западом санкций возможен дефолт. Россия и ранее сталкивалась с санкциями от других стран. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда.