Минобороны: армия РФ завершает разгром нацбатальона «Донбасс»

20 марта 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

Российские войска завершают разгром украинского нацбатальона «Донбасс». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, за день Вооруженные Силы РФ продвинулись на 12 километров. «Подразделения российских Вооруженных Сил завершают разгром националистического батальона „Донбасс“. В течение дня продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и во взаимодействии с подразделениями Донецкой республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое», — рассказал Игорь Конашеков в ходе брифинга, опубликованного в telegram-канале «РИА Новости». По словам официального представителя Минобороны РФ, российским военным удалось уничтожить до 60 боевиков. Сейчас армия РФ сражается с подразделениями 54-й отдельной механизированный бригады вооруженных сил Украины. Российские военные пытаются перехватить контроль над населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское. Ранее Вооруженным Силам РФ удалось форсировать реку Кашлагач и прорвать оборону нацбатальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). До этого в Мариуполе был убит один из идеологов батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) Николай Кравченко по кличке Крук. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от действий Киева. Путин отмечал, что Украина саботировала Минские соглашения, также была угроза вступления в НАТО. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ.