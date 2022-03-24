Российские сенаторы массово попали под новые санкции Запада

24 марта 2022 в 22:36 Размер текста - 17 +

В список попали 160 членов Совета Федерации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада дополнила свой список антироссийских санкций, включив в него 160 членов Совета Федерации. Об этом заявил премьер-министр этой страны Джастин Трюдо. «Сегодня Канада усиливает давления на Россию посредством введения санкций в отношении 160 членов Совета Федерации РФ, которые способствовали и сделали возможным это неоправданное вторжение», — заявил Трюдо на пресс-конференции после встречи лидеров НАТО. Трансляция велась на канадском телеканале. Канада решила ввести санкции против России после начала специальной операции РФ на Украине. С указом о ее начале выступил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что целями будут являться денацификация и демилитаризация страны, а не ее оккупация. Несмотря на это, страны Запада начали вводить ограничения, признавая, что они нацелены на подрыв экономики России и должны ударить по миллионам граждан России. По словам Путина, их ввели бы и без начала операции, однако нынешние ограничения можно назвать политической, экономической и информационной войной с РФ. Канада при этом вводила различные санкции. Так, в марте они ввели ограничения на 18 членов Совета безопасности. В список попали Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров. Ограничения предполагают фактическую заморозку активов в Канаде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Канада дополнила свой список антироссийских санкций, включив в него 160 членов Совета Федерации. Об этом заявил премьер-министр этой страны Джастин Трюдо. «Сегодня Канада усиливает давления на Россию посредством введения санкций в отношении 160 членов Совета Федерации РФ, которые способствовали и сделали возможным это неоправданное вторжение», — заявил Трюдо на пресс-конференции после встречи лидеров НАТО. Трансляция велась на канадском телеканале. Канада решила ввести санкции против России после начала специальной операции РФ на Украине. С указом о ее начале выступил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что целями будут являться денацификация и демилитаризация страны, а не ее оккупация. Несмотря на это, страны Запада начали вводить ограничения, признавая, что они нацелены на подрыв экономики России и должны ударить по миллионам граждан России. По словам Путина, их ввели бы и без начала операции, однако нынешние ограничения можно назвать политической, экономической и информационной войной с РФ. Канада при этом вводила различные санкции. Так, в марте они ввели ограничения на 18 членов Совета безопасности. В список попали Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров. Ограничения предполагают фактическую заморозку активов в Канаде.