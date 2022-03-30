Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Луганск, в Минобороны РФ подвели итоги первого этапа спецоперации. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 30 марта.
- ВСУ выпустили ракеты «Точка-У» по Донецку и Луганску. В результате обстрела один человек погиб, еще четыре пострадали;
- В Минобороны РФ подвели итоги первого этапа спецоперации. В ведомстве сообщили, что армия РФ планировала заставить противника удерживать крупные города, чтобы ВСУ не смогли использовать войска на главном направлении — Донбассе;
- В Минобороны сообщили о перегруппировке войск на Киевском и Черниговской направлениях. Армия выполнила все основные задачи в этом регионе;
- Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на сегодня удалось освободить около 60% территории Донбасса. По славам главы республики, темпы спецоперации значительно выросли;
- В Минобороны сообщили, что Киев вновь отказался открывать гуманитарные коридоры.
Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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