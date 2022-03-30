30 марта 2022

ВСУ ударили по Донецку, названы итоги первого этапа спецоперации. Главное к вечеру 30 марта

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, война, танки
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Луганск, в Минобороны РФ подвели итоги первого этапа спецоперации. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 30 марта.

Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Луганск, в Минобороны РФ подвели итоги первого этапа спецоперации. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 30 марта. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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