Минздрав поставил точку в вопросе дефицита лекарств

31 марта 2022 в 00:55 Размер текста - 17 +

Минздрав РФ может начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, по которым возник дефицит в России. Это следует из проекта постановления правительства Российской Федерации. Сообщается, что новая мера позволит экстренно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке. «Определить Министерство здравоохранения РФ уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по осуществлению закупки <…> отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения, которые отсутствуют в обращении в Российской Федерации, в том числе не зарегистрированных на территории Российской Федерации, либо в отношении которых возникла дефектура», — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту, Минздрав также сможет перераспределять такие препараты в регионах России по результатам мониторинга. Введенная мера лекарственного обеспечения позволит экстренно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке, подчеркивается в пояснительной записке. «Мероприятия окажут положительное влияние на выживаемость пациентов за счет своевременного обеспечения их необходимыми лекарственными препаратами», — добавили в кабмине. Ранее для предотвращения дефицита в случае ухода с российского рынка иностранных фармацевтических компаний Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в стране. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что запасов лекарств для льготной категории граждан в России хватит более чем на 5 месяцев. Несмотря на то, что жители разных российских городов массово скупают импортные лекарства, Минздрав РФ неоднократно отмечал, что в стране нет их дефицита, и ситуация с препаратами остается стабильной. Иностранные производители подтвердили продолжение сотрудничества с Россией. Кроме того, четыре ассоциации фармпроизводителей (АРФП, AIPM, СПФО, АПФ) просят правительство и Госдуму упростить процедуру ввода медикаментов в гражданский оборот.