Экс-премьер Украины: у Зеленского руки «по локоть в крови»

02 апреля 2022 в 08:57 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский приказал солдатам использовать мирных граждан как заложников, заявил Николай Азаров Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского руки «по локоть в крови». По его словам, вооруженные силы страны по указу лидера использую население в качестве заложников. «У Зеленского руки по локоть в крови. Население вооруженные части, по его же команде, естественно, используют в качестве заложников», — заявил Азаров в разговоре с «Известиями». Он также заявил о разгуле беззакония в стране. «Действовали эскадроны смерти, убивали инакомыслящих, запрещали политические партии, запрещали каналы, все средства массовой информации — это было до специальной операции по защите Донбасса. А когда специальная операция началась, они посчитали, что у них развязаны руки, и сейчас беззаконие, разгул беззакония», — подытожил он. Ранее Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения там референдума, уточняет телеканал 360. На Украине заявляли, что территория оккупирована. В ходе переговоров 29 марта в Стамбуле Украина отказалась от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем, цитирует RT помощника президента России Владимира Мединского. Обсуждение проходило на фоне спецоперации России на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского руки «по локоть в крови». По его словам, вооруженные силы страны по указу лидера использую население в качестве заложников. «У Зеленского руки по локоть в крови. Население вооруженные части, по его же команде, естественно, используют в качестве заложников», — заявил Азаров в разговоре с «Известиями». Он также заявил о разгуле беззакония в стране. «Действовали эскадроны смерти, убивали инакомыслящих, запрещали политические партии, запрещали каналы, все средства массовой информации — это было до специальной операции по защите Донбасса. А когда специальная операция началась, они посчитали, что у них развязаны руки, и сейчас беззаконие, разгул беззакония», — подытожил он. Ранее Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения там референдума, уточняет телеканал 360. На Украине заявляли, что территория оккупирована. В ходе переговоров 29 марта в Стамбуле Украина отказалась от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем, цитирует RT помощника президента России Владимира Мединского. Обсуждение проходило на фоне спецоперации России на Украине.