Галкин напомнил Собчак о тайной борьбе их родителей

02 апреля 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

Максим Галкин поведал, как его отец и мать Собчак участвовали в выборах в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU Шоумен Максим Галкин напомнил «разоблачившей» ее отца журналистке Ксении Собчак о политической борьбе их родителей в 90-е годы. В своем telegram-канале Галкин сделал репост заявления журналиста Олега Лурье о том, как отец пародиста и мать журналистки участвовали в выборах в Госдуму. Собчак ранее заявляла, что в 90-х отец Александр Галкин юмориста полтора года был депутатом государственной Думы второго созыва. Ему достался мандат Льва Рохлина , убитого в июле 1998 года, напоминает Pravda.Ru. В материале, который опубликовал Максим Галкин у себя в Telegram, Лурье указывает, что в 1995 году от партии «Наш дом — Россия» (НДР) баллотировался Галкин-старший, генерал-лейтенант Лев Рохлин, генерал-полковник Александр Галкин, а также мать Ксении Собчак — Людмила Нарусова. «Депутатские кресла должны были занять, согласно своим номерам в партийном списке НДР, генералы Лев Рохлин и Александр Галкин и вдруг… вместо Александра Галкина в Госдуме оказывается Людмила Нарусова, ранее находившаяся на непроходном месте», — сказано в посте. По данным журналиста Лурье, Рохлин тогда заявлял, что ничего не мог с этим сделать, потому что «была команда сверху». «И только в 1998 году после трагической гибели генерала Рохлина Александр Галкин автоматически получил его мандат, так как ранее уступил свое законное место Нарусовой. Неужели, забыли, Ксения Анатольевна? У мамы поинтересуйтесь, она точно помнит», — заключается в посте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Шоумен Максим Галкин напомнил «разоблачившей» ее отца журналистке Ксении Собчак о политической борьбе их родителей в 90-е годы. В своем telegram-канале Галкин сделал репост заявления журналиста Олега Лурье о том, как отец пародиста и мать журналистки участвовали в выборах в Госдуму. Собчак ранее заявляла, что в 90-х отец Александр Галкин юмориста полтора года был депутатом государственной Думы второго созыва. Ему достался мандат Льва Рохлина, убитого в июле 1998 года, напоминает Pravda.Ru. В материале, который опубликовал Максим Галкин у себя в Telegram, Лурье указывает, что в 1995 году от партии «Наш дом — Россия» (НДР) баллотировался Галкин-старший, генерал-лейтенант Лев Рохлин, генерал-полковник Александр Галкин, а также мать Ксении Собчак — Людмила Нарусова. «Депутатские кресла должны были занять, согласно своим номерам в партийном списке НДР, генералы Лев Рохлин и Александр Галкин и вдруг… вместо Александра Галкина в Госдуме оказывается Людмила Нарусова, ранее находившаяся на непроходном месте», — сказано в посте. По данным журналиста Лурье, Рохлин тогда заявлял, что ничего не мог с этим сделать, потому что «была команда сверху». «И только в 1998 году после трагической гибели генерала Рохлина Александр Галкин автоматически получил его мандат, так как ранее уступил свое законное место Нарусовой. Неужели, забыли, Ксения Анатольевна? У мамы поинтересуйтесь, она точно помнит», — заключается в посте.