Шольц: у армии Германии закончилось оружие для Украины

Германия достигла предела в том, что может поставить Украине из собственных запасов Вооруженных сил. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«ФРГ и Украина изучают список оружия, которое может быть поставлено, после одобрения поставки будут „немедленно оплачены“ Берлином. НАТО не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине. Возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны, дальнейшие поставки обеспечит ВПК (военно-промышленный комплекс — прим. URA.RU) Германии», — передает РИА «Новости» слова Шольца.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.
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Германия достигла предела в том, что может поставить Украине из собственных запасов Вооруженных сил. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «ФРГ и Украина изучают список оружия, которое может быть поставлено, после одобрения поставки будут „немедленно оплачены“ Берлином. НАТО не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине. Возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны, дальнейшие поставки обеспечит ВПК (военно-промышленный комплекс — прим. URA.RU) Германии», — передает РИА «Новости» слова Шольца. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.