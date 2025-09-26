Лавров обратился к семье Кеосаяна в связи с кончиной режиссера

Лавров с теплотой вспоминает общение с Кеосаяном
Лавров с теплотой вспоминает общение с Кеосаяном Фото:
новость из сюжета
Умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Тиграна Кеосаяна. Министр с теплотой вспоминает общение с деятелем культуры.

«От имени коллектива министерства и от себя лично выражаю искренние соболезнования», — говорится в письме Лаврова, адресованном семье Кеосаяна. Он попросил принять слова поддержки.

По словам Лаврова, он тепло вспоминает личное общение с покойным. Министр подчеркнул, что многолетняя деятельность Кеосаяна на благо страны получила в обществе широкое признание.

