Лавров обратился к семье Кеосаяна в связи с кончиной режиссера

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Тиграна Кеосаяна. Министр с теплотой вспоминает общение с деятелем культуры.
«От имени коллектива министерства и от себя лично выражаю искренние соболезнования», — говорится в письме Лаврова, адресованном семье Кеосаяна. Он попросил принять слова поддержки.
По словам Лаврова, он тепло вспоминает личное общение с покойным. Министр подчеркнул, что многолетняя деятельность Кеосаяна на благо страны получила в обществе широкое признание.
