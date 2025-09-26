Захарова: Россия обратится в Международный суд ООН по делу «Северных потоков»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова выражает сомнение в том что за подрывом «Северных потоков» стоят только украинцы
Захарова выражает сомнение в том что за подрывом «Северных потоков» стоят только украинцы Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Россия намерена обратиться в Международный суд ООН, если Германия, Дания, Швеция и Швейцария откажутся от досудебного разбирательства по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если официальные власти Германии, Дании, Швеции и Швейцарии продолжат избегать взаимодействия с Россией на досудебной стадии, мы будем вынуждены обратиться в Международный суд ООН», — заявила Захарова для РИА Новостей. По ее словам, Москва продолжает направлять запросы о правовой помощи компетентным органам ФРГ и Дании, однако до сих пор не получила необходимого содействия.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, год спустя после диверсии на морских трубопроводах остается неясным, кто является заказчиком и исполнителем теракта. Захарова указала на отсутствие прогресса в расследовании и подчеркнула, что Запад уклоняется от сотрудничества с Россией. В МИД отмечают: попытки отдельных стран убедить мировое сообщество, будто за подрывом стоят только украинцы, вызывают серьезные сомнения у Москвы. Кроме того, Захарова напомнила, что вопросы о возможной причастности к диверсии США, Великобритании и стран НАТО до сих пор остаются без ответа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия намерена обратиться в Международный суд ООН, если Германия, Дания, Швеция и Швейцария откажутся от досудебного разбирательства по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Если официальные власти Германии, Дании, Швеции и Швейцарии продолжат избегать взаимодействия с Россией на досудебной стадии, мы будем вынуждены обратиться в Международный суд ООН», — заявила Захарова для РИА Новостей. По ее словам, Москва продолжает направлять запросы о правовой помощи компетентным органам ФРГ и Дании, однако до сих пор не получила необходимого содействия. По словам представителя внешнеполитического ведомства, год спустя после диверсии на морских трубопроводах остается неясным, кто является заказчиком и исполнителем теракта. Захарова указала на отсутствие прогресса в расследовании и подчеркнула, что Запад уклоняется от сотрудничества с Россией. В МИД отмечают: попытки отдельных стран убедить мировое сообщество, будто за подрывом стоят только украинцы, вызывают серьезные сомнения у Москвы. Кроме того, Захарова напомнила, что вопросы о возможной причастности к диверсии США, Великобритании и стран НАТО до сих пор остаются без ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...