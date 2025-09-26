Захарова: Россия обратится в Международный суд ООН по делу «Северных потоков»

Россия намерена обратиться в Международный суд ООН, если Германия, Дания, Швеция и Швейцария откажутся от досудебного разбирательства по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Если официальные власти Германии, Дании, Швеции и Швейцарии продолжат избегать взаимодействия с Россией на досудебной стадии, мы будем вынуждены обратиться в Международный суд ООН», — заявила Захарова для РИА Новостей. По ее словам, Москва продолжает направлять запросы о правовой помощи компетентным органам ФРГ и Дании, однако до сих пор не получила необходимого содействия.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, год спустя после диверсии на морских трубопроводах остается неясным, кто является заказчиком и исполнителем теракта. Захарова указала на отсутствие прогресса в расследовании и подчеркнула, что Запад уклоняется от сотрудничества с Россией. В МИД отмечают: попытки отдельных стран убедить мировое сообщество, будто за подрывом стоят только украинцы, вызывают серьезные сомнения у Москвы. Кроме того, Захарова напомнила, что вопросы о возможной причастности к диверсии США, Великобритании и стран НАТО до сих пор остаются без ответа.
