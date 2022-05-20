Врач назвала главный симптом оспы обезьян у человека

20 мая 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

Болезнь можно распознать по сыпи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вспышка оспы обезьян в мире Кожные высыпания являются одним из симптомов оспы обезьян. Об этом сообщила главный медицинский консультант британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Сьюзан Хопкинс. «Поскольку вирус распространяется при тесном контакте, мы призываем всех обращать внимание на высыпания или поражения кожи. Она может сначала появиться на лице, а затем перейти на другие части тела, включая половые органы. Сыпь может выглядеть как при ветряной оспе или сифилисе», — говорится в заявлении Хопкинс на государственном сайте Великобритании. Новость по теме Профессор Никифоров назвал причину вспышки оспы обезьян Она также назвала другие первоначальные симптомы заболевания. В частности, о заражении оспой обезьян свидетельствуют лихорадка, головная боль, боль в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Инфекция может передаваться при тесном контакте с зараженным или его вещами. Нередко оспой обезьян заражаются геи и бисексуальные мужчины. Большинство людей излечиваются от данного заболевания в течение нескольких недель. Оспа обезьян распространилась в Европе, США, Канаде и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное совещание, пишет RT.

Кожные высыпания являются одним из симптомов оспы обезьян. Об этом сообщила главный медицинский консультант британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Сьюзан Хопкинс. «Поскольку вирус распространяется при тесном контакте, мы призываем всех обращать внимание на высыпания или поражения кожи. Она может сначала появиться на лице, а затем перейти на другие части тела, включая половые органы. Сыпь может выглядеть как при ветряной оспе или сифилисе», — говорится в заявлении Хопкинс на государственном сайте Великобритании. Она также назвала другие первоначальные симптомы заболевания. В частности, о заражении оспой обезьян свидетельствуют лихорадка, головная боль, боль в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Инфекция может передаваться при тесном контакте с зараженным или его вещами. Нередко оспой обезьян заражаются геи и бисексуальные мужчины. Большинство людей излечиваются от данного заболевания в течение нескольких недель. Оспа обезьян распространилась в Европе, США, Канаде и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное совещание, пишет RT.