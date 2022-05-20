В Москве пенсионеров обманули с выплатами на 3,5 млн рублей

20 мая 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

Мошенники якобы помогали с перерасчетом выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве задержали мошенников, обманывавших пенсионеров под видом оказания юридических услуг. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Соучастники размещали в интернете сведения о якобы предоставляемых ими правовых услугах, а также звонили непосредственно потенциальным клиентам, в основном пожилым людям. Они рассказывали гражданам об имеющейся возможности перерасчета пенсионных выплат и предлагали юридическое сопровождение», — рассказала Волк, видео с ее заявлением опубликовано на youtube-канале «МВД Медиа». Заинтересованные пенсионеры приходили в офис. Мошенники убеждали их заключать договоры и внести плату. После клиентам сообщали, что индексация выплат одобрена. Для правдоподобности злоумышленники использовали поддельные документы с печатями госорганов, но на деле услуга не предоставлялась. Аферисты периодически меняли офисы и номера телефонов. В данный момент полицейскими заключен под стражу предполагаемый организатор группы. Установлена также его соучастница, она находится под подпиской о невыезде. Москвичам в возрасте от 60 до 85 лет нанесен ущерб на сумму свыше 3,5 млн рублей. Ранее в Москве арестовали мошенников, похитивших со счетов пенсионеров 10 млн рублей. Злоумышленники звонили пожилым людям, выдавая себя за сотрудников банка, а после выманивали у пенсионеров данные карт, пишет РАПСИ. В марте 2021 года злоумышленники придумали новый способ обмана пенсионеров в интернете. Под видом знакомых они писали пожилым в соцсетях, предлагая проверить, получили ли они некие выплаты от государства, а после также узнавали номера карт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Москве задержали мошенников, обманывавших пенсионеров под видом оказания юридических услуг. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Соучастники размещали в интернете сведения о якобы предоставляемых ими правовых услугах, а также звонили непосредственно потенциальным клиентам, в основном пожилым людям. Они рассказывали гражданам об имеющейся возможности перерасчета пенсионных выплат и предлагали юридическое сопровождение», — рассказала Волк, видео с ее заявлением опубликовано на youtube-канале «МВД Медиа». Заинтересованные пенсионеры приходили в офис. Мошенники убеждали их заключать договоры и внести плату. После клиентам сообщали, что индексация выплат одобрена. Для правдоподобности злоумышленники использовали поддельные документы с печатями госорганов, но на деле услуга не предоставлялась. Аферисты периодически меняли офисы и номера телефонов. В данный момент полицейскими заключен под стражу предполагаемый организатор группы. Установлена также его соучастница, она находится под подпиской о невыезде. Москвичам в возрасте от 60 до 85 лет нанесен ущерб на сумму свыше 3,5 млн рублей. Ранее в Москве арестовали мошенников, похитивших со счетов пенсионеров 10 млн рублей. Злоумышленники звонили пожилым людям, выдавая себя за сотрудников банка, а после выманивали у пенсионеров данные карт, пишет РАПСИ. В марте 2021 года злоумышленники придумали новый способ обмана пенсионеров в интернете. Под видом знакомых они писали пожилым в соцсетях, предлагая проверить, получили ли они некие выплаты от государства, а после также узнавали номера карт.