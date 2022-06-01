Президента Украины Владимира Зеленского могут убить в результате «заговора правящих элит в Киеве». Таким мнение поделился депутат Государственной думы Андрей Гурулев. При этом, по его словам, в случившемся непременно обвинят Россию.
«Что касается Зеленского — убить не убить, ну, сбили вертолет „Stinger“, а списали на ДРГ (диверсионно-разведывательную группу — прим. URA.RU) Российской Федерации. Вот и вся проблема на этом и даже никто шуметь не будет», — заявил Гурулев в эфире Первого канала.
В мае экс-депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что на Украине готовится государственный переворот. Позднее сообщалось, что генералы ВСУ рассматривают вариант ликвидации Зеленского из-за его планов по наказанию виновных в провалах украинской армии.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация киевского режима.
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