01 июня 2022

Депутат Госдумы предрек убийство Зеленского киевскими элитами. «И даже никто шуметь не будет»

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленского могут убить правящие элиты Киева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского могут убить в результате «заговора правящих элит в Киеве». Таким мнение поделился депутат Государственной думы Андрей Гурулев. При этом, по его словам, в случившемся непременно обвинят Россию.

«Что касается Зеленского — убить не убить, ну, сбили вертолет „Stinger“, а списали на ДРГ (диверсионно-разведывательную группу — прим. URA.RU) Российской Федерации. Вот и вся проблема на этом и даже никто шуметь не будет», — заявил Гурулев в эфире Первого канала.

В мае экс-депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что на Украине готовится государственный переворот. Позднее сообщалось, что генералы ВСУ рассматривают вариант ликвидации Зеленского из-за его планов по наказанию виновных в провалах украинской армии.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация киевского режима.

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Президента Украины Владимира Зеленского могут убить в результате «заговора правящих элит в Киеве». Таким мнение поделился депутат Государственной думы Андрей Гурулев. При этом, по его словам, в случившемся непременно обвинят Россию. «Что касается Зеленского — убить не убить, ну, сбили вертолет „Stinger“, а списали на ДРГ (диверсионно-разведывательную группу — прим. URA.RU) Российской Федерации. Вот и вся проблема на этом и даже никто шуметь не будет», — заявил Гурулев в эфире Первого канала. В мае экс-депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что на Украине готовится государственный переворот. Позднее сообщалось, что генералы ВСУ рассматривают вариант ликвидации Зеленского из-за его планов по наказанию виновных в провалах украинской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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