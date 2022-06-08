Кремль заявил о подготовке «Прямой линии» с Путиным

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
«Прямая линия» с Путиным не состоится в июне, сообщил Песков Фото:

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным не состоится в июне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. По его словам, сейчас ведется «рутинная подготовка».

«Прямая линия не может состояться в этом месяце. Сроки пока не определены. Рутинная подготовка ведется. Это и с технической, и с содержательной точки зрения сложное, объемное мероприятие. В завершающую стадию подготовка вступит, когда будут определены сроки», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла.

Ранее стало известно, что «Прямая линия» в 2022 году состоится, Кремль ведет подготовку к ней. Последний раз она проходила 30 июня 2021 года. Путин находился в эфире три часа и 42 минуты. Самыми популярными темами «Прямой линии» стали борьба с коронавирусом и вакцинация.

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«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным не состоится в июне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. По его словам, сейчас ведется «рутинная подготовка». «Прямая линия не может состояться в этом месяце. Сроки пока не определены. Рутинная подготовка ведется. Это и с технической, и с содержательной точки зрения сложное, объемное мероприятие. В завершающую стадию подготовка вступит, когда будут определены сроки», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее стало известно, что «Прямая линия» в 2022 году состоится, Кремль ведет подготовку к ней. Последний раз она проходила 30 июня 2021 года. Путин находился в эфире три часа и 42 минуты. Самыми популярными темами «Прямой линии» стали борьба с коронавирусом и вакцинация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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