Байден испугался РФ и заставил министра обороны замолчать

16 июня 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Байден остался недоволен резкой риторикой министра обороны США, сообщили источники Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден высказал недовольство министру обороны США Ллойду Остину, позвонив ему после заявления главы ведомства о том, что Америка заинтересована в победе Украины в конфликте с РФ. Лидер испугался эскалации конфликта с Россией из-за нереалистичных прогнозов министра. Об этом сообщили чиновники из администрации американского президента. «Байден был недоволен, когда [госсекретарь Энтони] Блинкен и Остин говорили о возможной победе Украины», — сказал один из чиновников NBC News. «Ему не понравилась риторика», — добавил он. Таким образом президент выразил обеспокоенность тем, что комментарии могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией, пояснили авторы. Другой источник уточнил, что Байден мог не верно истолковать заявления Остина. Однако администрация президента выразила уверенность в том, что ход событий в спецоперации продолжит развиваться по существующему направлению, так как российская армия продолжает добиваться успехов в боевых действиях, заметил он. Ранее министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен посетили Киев. Глава военного ведомства, в свою очередь, заявил, что США поставит на Украину все необходимое для победы в российской спецоперации оружие. Кроме того, Остин сообщил, что администрация президента заинтересована в победе украинской армии. К его словам присоединился и госсекретарь Блинкен. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия российской армии вынуждены и направлены на помощь жителям Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден высказал недовольство министру обороны США Ллойду Остину, позвонив ему после заявления главы ведомства о том, что Америка заинтересована в победе Украины в конфликте с РФ. Лидер испугался эскалации конфликта с Россией из-за нереалистичных прогнозов министра. Об этом сообщили чиновники из администрации американского президента. «Байден был недоволен, когда [госсекретарь Энтони] Блинкен и Остин говорили о возможной победе Украины», — сказал один из чиновников NBC News. «Ему не понравилась риторика», — добавил он. Таким образом президент выразил обеспокоенность тем, что комментарии могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией, пояснили авторы. Другой источник уточнил, что Байден мог не верно истолковать заявления Остина. Однако администрация президента выразила уверенность в том, что ход событий в спецоперации продолжит развиваться по существующему направлению, так как российская армия продолжает добиваться успехов в боевых действиях, заметил он. Ранее министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен посетили Киев. Глава военного ведомства, в свою очередь, заявил, что США поставит на Украину все необходимое для победы в российской спецоперации оружие. Кроме того, Остин сообщил, что администрация президента заинтересована в победе украинской армии. К его словам присоединился и госсекретарь Блинкен. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия российской армии вынуждены и направлены на помощь жителям Донбасса.