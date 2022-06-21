Спецназ Росгвардии задержал дезертиров ВСУ

Дезертиры были задержаны спецназом Росгвардии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время охраны общественного порядка в освобожденных районов Луганской Народной Республики (ЛНР) спецназ Росгвардии задержали 12 человек в гражданском, без документов. Есть предположение, что они являются частью вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

По словам представителей силовиков, задержанные были доставлены в военную комендатуру для дальнейшего разбирательства Помимо этого в одном из населенных пунктов ЛНР при проведении поисковых работ росгвардейцы из убежища противника изъяли 14,5-мм крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, 5,45-мм автомат Калашникова, два гранатомета РПГ-26, пятьдесят четыре 30-мм, двадцать девять 30-мм ВОГ-17, восемь ТМ-62, а также мобильный телефон военнослужащего ВСУ. Также спецназ обнаружил брошенную замаскированную палатку подразделения ВСУ, 5,45-мм автомат Калашникова, гранаты Ф-1, ВОГ-25, мины МОН-50.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Ее целями, по словам президента России Владимира Путина, стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.

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