22 июня 2022

Военный историк назвал способ прорыва блокады Калининграда

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День Свердловской железной дороги в Законодательном Собрании. Екатеринбург, рельсы, железнодорожные пути, железная дорога
Литва запретила транзит грузов в Калининград Фото:
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Транспортная блокада Калининграда

Россия и Белоруссия могли бы устроить Литве ответную блокаду для восстановления поставок санкционных товаров в Калининградскую область. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов.

«Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики. Чтобы потом Литва попросила у Запада разрешить какие-то действия в отношении возможности перевозки грузов российских», — сказал Кнутов в интервью «Украине.ру». По его словам, Литва не пошла бы на такие меры самостоятельно, и за этим решением стоят США и НАТО, передает «Царьград».

Ранее Литва предупредила о прекращении транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что запрет является решением Евросоюза. В МИД России назвали это незаконным. В Кремле отметили, что обсуждают ответные меры. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что у региона есть три предложения для ответа Литве, сообщает RT. Страны ЕС ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин считает, что целью ограничений является «отмена России».

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Россия и Белоруссия могли бы устроить Литве ответную блокаду для восстановления поставок санкционных товаров в Калининградскую область. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов. «Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики. Чтобы потом Литва попросила у Запада разрешить какие-то действия в отношении возможности перевозки грузов российских», — сказал Кнутов в интервью «Украине.ру». По его словам, Литва не пошла бы на такие меры самостоятельно, и за этим решением стоят США и НАТО, передает «Царьград». Ранее Литва предупредила о прекращении транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что запрет является решением Евросоюза. В МИД России назвали это незаконным. В Кремле отметили, что обсуждают ответные меры. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что у региона есть три предложения для ответа Литве, сообщает RT. Страны ЕС ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин считает, что целью ограничений является «отмена России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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