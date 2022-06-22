Военный историк назвал способ прорыва блокады Калининграда

23 июня 2022 в 07:35 Размер текста - 17 +

Литва запретила транзит грузов в Калининград Фото: Александр Ельчищев © URA.RU новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда Россия и Белоруссия могли бы устроить Литве ответную блокаду для восстановления поставок санкционных товаров в Калининградскую область. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов. «Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики. Чтобы потом Литва попросила у Запада разрешить какие-то действия в отношении возможности перевозки грузов российских», — сказал Кнутов в интервью «Украине.ру». По его словам, Литва не пошла бы на такие меры самостоятельно, и за этим решением стоят США и НАТО, передает «Царьград». Ранее Литва предупредила о прекращении транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что запрет является решением Евросоюза. В МИД России назвали это незаконным. В Кремле отметили, что обсуждают ответные меры. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что у региона есть три предложения для ответа Литве, сообщает RT. Страны ЕС ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин считает, что целью ограничений является «отмена России». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия и Белоруссия могли бы устроить Литве ответную блокаду для восстановления поставок санкционных товаров в Калининградскую область. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов. «Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики. Чтобы потом Литва попросила у Запада разрешить какие-то действия в отношении возможности перевозки грузов российских», — сказал Кнутов в интервью «Украине.ру». По его словам, Литва не пошла бы на такие меры самостоятельно, и за этим решением стоят США и НАТО, передает «Царьград». Ранее Литва предупредила о прекращении транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что запрет является решением Евросоюза. В МИД России назвали это незаконным. В Кремле отметили, что обсуждают ответные меры. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что у региона есть три предложения для ответа Литве, сообщает RT. Страны ЕС ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин считает, что целью ограничений является «отмена России».