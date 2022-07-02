Лукашенко: ВСУ пытались ударить по военным объектам Белоруссии

02 июля 2022 в 21:43 Размер текста - 17 +

Лукашенко сообщил о перехваченных украинских ракетах Фото: Официальное интернет-представительство Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные пытались нанести удар по военным объектам Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. «Нас провоцируют. Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами „Панцирь“ удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины», — заявил Лукашенко, передает РИА «Новости». Ранее советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что, если Белоруссия решит принять участие в специальной операции, то украинцы будут убивать белорусов «с особой злобой», передает издание Pravda.Ru. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР, передает Пятый канал. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские военные пытались нанести удар по военным объектам Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. «Нас провоцируют. Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами „Панцирь“ удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины», — заявил Лукашенко, передает РИА «Новости». Ранее советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что, если Белоруссия решит принять участие в специальной операции, то украинцы будут убивать белорусов «с особой злобой», передает издание Pravda.Ru. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР, передает Пятый канал.