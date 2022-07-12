Лукашенко: США вынуждают Европу воевать с Россией

12 июля 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Лукашенко заявил, что Европа ничего не решает и находится под контролем США Фото: Официальное интернет-представительство Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европа воевать не хочет, но она сегодня полностью находится под сапогом Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. «Конечно, Европа воевать не хочет. Никакие они не вояки. Но и понятно то, что Европа сегодня ничего не решает. Она полностью находится под сапогом вашингтонского куратора. Поэтому нам, ребята, расслабляться ни в коем случае нельзя», — передает слова Лукашенко БЕЛТА. Ранее Лукашенко спрогнозировал мировой голод в 2022 году. Он заявил, что ООН оказалась беспомощной и не может предотвратить кризис. Также Лукашенко говорил, что в ближайшее время в Центральной Азии может произойти схватка за мировое доминирование двух центров силы — США и Евросоюза с одной стороны и Китая — с другой. Кроме того, президент Беларуси в ходе выступления на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава подверг критике некоторые страны ОДКБ и СНГ, сообщает «Царьград». По его словам, против республики Беларусь ведется полноценная гибридная война. На территории Украины с 24 февраля Россией проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации.

Европа воевать не хочет, но она сегодня полностью находится под сапогом Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. «Конечно, Европа воевать не хочет. Никакие они не вояки. Но и понятно то, что Европа сегодня ничего не решает. Она полностью находится под сапогом вашингтонского куратора. Поэтому нам, ребята, расслабляться ни в коем случае нельзя», — передает слова Лукашенко БЕЛТА. Ранее Лукашенко спрогнозировал мировой голод в 2022 году. Он заявил, что ООН оказалась беспомощной и не может предотвратить кризис. Также Лукашенко говорил, что в ближайшее время в Центральной Азии может произойти схватка за мировое доминирование двух центров силы — США и Евросоюза с одной стороны и Китая — с другой. Кроме того, президент Беларуси в ходе выступления на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава подверг критике некоторые страны ОДКБ и СНГ, сообщает «Царьград». По его словам, против республики Беларусь ведется полноценная гибридная война. На территории Украины с 24 февраля Россией проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации.