В Китае заявили, что Путин «сломал» планы Запада

16 июля 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин смог заручиться поддержкой развивающихся стран, пишет South China Morning Post Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин «сломал» планы Запада по изоляции РФ. Об этом пишет Гонконгская газета South China Morning Post. «Владимир Путин смог заручиться поддержкой развивающихся стран и сломать программу Запада. В последние недели российский лидер, будучи не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза. Также главу МИД РФ Сергея Лаврова на встрече G20 застали за душевным разговором с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины», — пишет South China Morning Post. Страны Запада стали призывать к изоляции России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что представителям России не место на саммите G20. В Кремле отметили, что такую страну, как Россия, невозможно изолировать от всего мира, пишет «Дни.ру». Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ также не намерена отгораживать себя от остального мира, сообщает RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин «сломал» планы Запада по изоляции РФ. Об этом пишет Гонконгская газета South China Morning Post. «Владимир Путин смог заручиться поддержкой развивающихся стран и сломать программу Запада. В последние недели российский лидер, будучи не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза. Также главу МИД РФ Сергея Лаврова на встрече G20 застали за душевным разговором с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины», — пишет South China Morning Post. Страны Запада стали призывать к изоляции России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что представителям России не место на саммите G20. В Кремле отметили, что такую страну, как Россия, невозможно изолировать от всего мира, пишет «Дни.ру». Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ также не намерена отгораживать себя от остального мира, сообщает RT.