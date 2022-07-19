Cumhuriyet: визит Байдена ослабил влияние США на Ближнем Востоке

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Джо Байден посетил Саудовскую Аравию и Израиль в рамках визита на Ближний Восток Фото:

Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию привел к ослаблению влияния Штатов на Ближнем Востоке, несмотря на противоположное заявление американского президента. Об этом пишет турецкая газета Cumhuriyet.

«Байден, посетивший Израиль и Саудовскую Аравию, сказал: „Мы добились прогресса в укреплении наших отношений со странами Персидского залива“. Заявление Байдена было связано с его целью создания арабо-израильского союза против Ирана, однако, на самом деле, США ослабили свое влияние на Ближнем Востоке. США видят себя „хозяином“ Ближнего Востока, но это не чей-то задний двор. Мы хотим сказать: на Ближнем Востоке нет „разрыва“, есть излишек — это избыточно империалистические США», — пишет Cumhuriyet.

Ранее СМИ сообщили, что Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы заключить с ней нефтяной союз против России и Китая. Как утверждают западные журналисты, американский лидер попросил Саудовскую Аравию значительно увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок и снизить цены на топливо в США. После этого американский президент посетил Израиль, пишет RT.

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Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию привел к ослаблению влияния Штатов на Ближнем Востоке, несмотря на противоположное заявление американского президента. Об этом пишет турецкая газета Cumhuriyet. «Байден, посетивший Израиль и Саудовскую Аравию, сказал: „Мы добились прогресса в укреплении наших отношений со странами Персидского залива“. Заявление Байдена было связано с его целью создания арабо-израильского союза против Ирана, однако, на самом деле, США ослабили свое влияние на Ближнем Востоке. США видят себя „хозяином“ Ближнего Востока, но это не чей-то задний двор. Мы хотим сказать: на Ближнем Востоке нет „разрыва“, есть излишек — это избыточно империалистические США», — пишет Cumhuriyet. Ранее СМИ сообщили, что Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы заключить с ней нефтяной союз против России и Китая. Как утверждают западные журналисты, американский лидер попросил Саудовскую Аравию значительно увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок и снизить цены на топливо в США. После этого американский президент посетил Израиль, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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