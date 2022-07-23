Кандидат в премьеры заявил о чрезвычайной ситуации в Британии

Риши Сунак выразил беспокойство из-за инфляции в Британии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Великобритания столкнулась с чрезвычайной ситуацией из-за экономики, проблем с национальной службой здравоохранения, а также нелегальной миграции. Об этом сообщил кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак.

«Великобритания столкнулась с чрезвычайной ситуацией. Что меня беспокоит, так это то, что инфляция, которую мы наблюдаем сейчас, укореняется надолго. Если это произойдет, это будет невероятно разрушительно для миллионов людей по всей Великобритании. Расходы для семей будут огромными», — сказал Сунак в интервью британской газете The Times.

Он также заявил о проблеме нелегальной миграции. В этом году границу пересекли более 15 тысяч человек, отметил Сунак. Он пообещал продолжать политику по отправке мигрантов в Руанду. Политик также планирует решить проблему со списками ожидания национальной службы здравоохранения. «Длинные списки очередников вынуждают людей идти в частные руки», — высказался он.

Ранее британский парламент определился с кандидатами на место премьер-министра после ухода Бориса Джонсона. В финал борьбы вышли бывший министр финансов Британии Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля, передает Life .