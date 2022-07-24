Депутат ГД от Тюмени разнес фейк Украины об ударе по Одессе

24 июля 2022 в 22:10 Размер текста - 17 +

Иван Квитка сравнил действия Украины с сюжетом фильма «Операция Ы» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка с критикой обрушился на заявления украинского режима о якобы нанесенном ракетном ударе со стороны России по хранилищу зерна в Одессе. Об этом написал депутат в своем telegram-канале. «Ложь Украины напоминает сюжет из фильма „Операция Ы“. Имитация кражи, как способ скрыть недостачу. Киевская хунта тиражирует фейк о том, что российские ракеты уничтожили в порту Одессы зерно, которое якобы предназначалось для экспорта западным партнерам. В срыве стамбульского соглашения привычно обвиняют Россию», — высказался Квитка. Он также ставит под сомнение существование зерна в складах. Кроме того, Квитка добавил, что на Украине продается много нелегальных товаров. «Вопрос: а было ли зерно в хранилищах?! А если было, то в полном ли объеме? Сегодня территория Украины представляет собой большой черный рынок оружия, топлива… Нелегально продается все, в том числе и зерно… Возможно, в этом истинная причина провокационных действий украинских ПВО в порту Одессы?» — резюмирует депутат. Ранее Минобороны Турции заявило, что Россия не причастна к нападению на порт в Одессе. Позже представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем telegram-канале, что РФ ракетами «Калибр» уничтожила военную инфраструктуру одесского порта. В Минобороны РФ заявили об уничтожении в морском порту Одессы склада ракет Harpoon и украинского военного корабля. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства, ее цель — защита мирных жителей Донбасса от геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка с критикой обрушился на заявления украинского режима о якобы нанесенном ракетном ударе со стороны России по хранилищу зерна в Одессе. Об этом написал депутат в своем telegram-канале. «Ложь Украины напоминает сюжет из фильма „Операция Ы“. Имитация кражи, как способ скрыть недостачу. Киевская хунта тиражирует фейк о том, что российские ракеты уничтожили в порту Одессы зерно, которое якобы предназначалось для экспорта западным партнерам. В срыве стамбульского соглашения привычно обвиняют Россию», — высказался Квитка. Он также ставит под сомнение существование зерна в складах. Кроме того, Квитка добавил, что на Украине продается много нелегальных товаров. «Вопрос: а было ли зерно в хранилищах?! А если было, то в полном ли объеме? Сегодня территория Украины представляет собой большой черный рынок оружия, топлива… Нелегально продается все, в том числе и зерно… Возможно, в этом истинная причина провокационных действий украинских ПВО в порту Одессы?» — резюмирует депутат. Ранее Минобороны Турции заявило, что Россия не причастна к нападению на порт в Одессе. Позже представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем telegram-канале, что РФ ракетами «Калибр» уничтожила военную инфраструктуру одесского порта. В Минобороны РФ заявили об уничтожении в морском порту Одессы склада ракет Harpoon и украинского военного корабля. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства, ее цель — защита мирных жителей Донбасса от геноцида.