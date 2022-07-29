В МИД РФ заявили о кульминации в санкционной политике Запада

Запад исчерпал потенциал санкций против России, считает пресс-секретарь посольства РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийская санкционная кампания Запада достигла кульминации, далее враждебно настроенные государства могут переключиться на страны, несогласные с незаконным давлением на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в КНР Георгий Егоров во время выступления на форуме СМИ и аналитических центров стран ШОС.

«В настоящее время мир переживает один из самых турбулентных периодов в своей истории. По сути, мы наблюдаем кульминацию политики сдерживания России, проводимой Западом в течение длительного времени с целью ослабить наши позиции, не допустить слома однополярного мира, с требованием ко всем подчиняться правилам, вырабатываемым западными странами», — приводит слова Егорова ТАСС.

По мнению представителя ведомства, западные страны в своей санкционной политике не ограничатся Россией, а направят ее на тех, кто выступает против незаконных ограничений. «Понятно, что Россией наши оппоненты не ограничатся, после нас может наступить очередь тех стран, которые сохраняют суверенитет и независимость в принятии решений, выступают против нелегитимных односторонних санкций, принятых вне рамок Совета Безопасности ООН», — сказал он.

Западные государства усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказали обратный эффект, в результате чего страны Запада столкнулись с сильнейшей инфляцией и энергокризисом.