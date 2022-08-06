Дерматолог Галлямова: какие инфекции находятся на полотенце

06 августа 2022 в 21:48 Размер текста - 17 +

Полотенце следует менять как минимум раз в неделю Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Полотенце собирает в себе инфекции и клещей, поэтому несвоевременная замена может привести к нагноениям в месте ранок у человека. Об этом URA.RU рассказала дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. «Это могут быть гноичковые заболевания. Если у вас незначительная ранка на лице, например, укусил комар, то грязное полотенце даст проникнуть бактерии внутрь и мы получим гнойную ранку. Частое явление стрептодермия у детей, потому что у них кожа не совершенная, защитные силы не такие, как у взрослых. Это как раз из-за плохой гигиены. У взрослых это может быть такая стрепдотермия, как заеды в углах рта», — сказала Юлия Галлямова. «Присоединяются стафилококки и присоединяются гноичковые заболевания, достаточно стойкие. Третье, такой страшный клещ, которым всех пугают, демодекс, прекрасно живет на жирной коже. А если еще и влажное полотенце, и кто-то из членов семьи заражен демодексом, он через него может передаться другому члену семьи», — добавила собеседница агентства. Кроме того, через полотенце может передаться герпес, заражения глаз, уточнила доктор медицинских наук. Дерматолог Галлямова посоветовала как можно чаще менять полотенца, чтобы избежать встречи с инфекциями. «Мы можем исходить из общепринятых правил гигиены, что полотенце нужно менять хотя бы раз в неделю. Или даже раз в три дня. Если мы имеем в виду полотенце для лица, то его нужно менять раз в 3-7 дней. Зависит это от того, насколько влажная ванна. Есть ванные очень влажные, с грибком, непроветриваемые, и все оседает на полотенце. Во-вторых, если у вас проблемы с лицом, то есть имеются гнойные высыпания, то рекомендуется менять полотенце чуть ли не каждый день», — отметила собеседница агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полотенце собирает в себе инфекции и клещей, поэтому несвоевременная замена может привести к нагноениям в месте ранок у человека. Об этом URA.RU рассказала дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. «Это могут быть гноичковые заболевания. Если у вас незначительная ранка на лице, например, укусил комар, то грязное полотенце даст проникнуть бактерии внутрь и мы получим гнойную ранку. Частое явление стрептодермия у детей, потому что у них кожа не совершенная, защитные силы не такие, как у взрослых. Это как раз из-за плохой гигиены. У взрослых это может быть такая стрепдотермия, как заеды в углах рта», — сказала Юлия Галлямова. «Присоединяются стафилококки и присоединяются гноичковые заболевания, достаточно стойкие. Третье, такой страшный клещ, которым всех пугают, демодекс, прекрасно живет на жирной коже. А если еще и влажное полотенце, и кто-то из членов семьи заражен демодексом, он через него может передаться другому члену семьи», — добавила собеседница агентства. Кроме того, через полотенце может передаться герпес, заражения глаз, уточнила доктор медицинских наук. Дерматолог Галлямова посоветовала как можно чаще менять полотенца, чтобы избежать встречи с инфекциями. «Мы можем исходить из общепринятых правил гигиены, что полотенце нужно менять хотя бы раз в неделю. Или даже раз в три дня. Если мы имеем в виду полотенце для лица, то его нужно менять раз в 3-7 дней. Зависит это от того, насколько влажная ванна. Есть ванные очень влажные, с грибком, непроветриваемые, и все оседает на полотенце. Во-вторых, если у вас проблемы с лицом, то есть имеются гнойные высыпания, то рекомендуется менять полотенце чуть ли не каждый день», — отметила собеседница агентства.