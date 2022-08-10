Губернатор Курганской области Шумков назвал эстонцев «чухонцами»

Шумкова возмутило поведение эстонцев, транслируемое СМИ на мировую арену Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что ранее Эстонию называли «Чухонией». Свое мнение глава региона опубликовал в telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)». Поводом для такого высказывания послужили сообщения о заявлениях эстонских властей, дискредитирующих жителей РФ.

«В „Старой России“ эту часть страны называли Чухонией, а ее жителей — чухонцами. Много воды утекло, и многое изменилось, включая официальные названия. Перефразируя народную мудрость — „Можно вывезти чухонку из Чухни, но чухню из чухонки вывести невозможно“. Проходит все, пройдет и это», — написал в мессенджере Шумков.

Глава Курганской области также выразил уверенность, что вскоре эстонцы снова начнут говорить по-русски. «Причем, с умилительно тормозным акцентом», — сказал он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что посещение Европы — это, якобы, привилегия, а не право человека, поделилась информацией «Национальная служба новостей». Каллас предложила запретить россиянам посещать страны Запада. Также она добавила, что пока другие страны Шенгена продолжают выдавать визы россиянам, «бремя» вынуждены несут соседи России из Евросоюза. Позже Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял предложение Каи Каллас. Он назвал ее слова «хренью».

Также премьер Эстонии заявила, что правительство страны приняло решение о незамедлительном сносе до 400 советских памятников. Так как, по мнению эстонских властей, они символизирует убийство людей на Украине. В Кремле осудили такое поведение. Как заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это «возмутительное решение».