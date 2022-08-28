28 августа 2022

Лавров: Запад «бьет ниже пояса», принуждая к санкциям против РФ

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров заявил о попытках Запада заставить страны мира изменить отношение к РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Запад намерен оказывать давление на страны мира с целью заставить их поддержать антироссийские санкции, не исключены и запрещенные приемы, вроде удара «ниже пояса». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Сейчас Запад остервенело (другого слова не могу подобрать) заставляет всех и вся „ложиться“ на антироссийский курс <…> Нельзя исключать, что будут применены абсолютно запрещенные приемы, как говорится, „ниже пояса“. Это будет оставаться на совести наших западных коллег», — сказал глава дипведомства в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения. Министр также отметил, что «члены Движения неприсоединения на этот шантаж не поддаются».

Страны Запада начали вводить санкции в отношении России после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля. Однако негативные последствия ограничений ощутили, в первую очередь, страны Евросоюза. В Еврокомиссии признали, что рестрикции нанесли больший вред странам-участницам объединения, нежели самой России. Президент России Владимир Путин отмечал, что Европа «проиграла» от своих ограничений. По словам главы государства, именно действия Запада привели к энергокризису в Европе.

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Запад намерен оказывать давление на страны мира с целью заставить их поддержать антироссийские санкции, не исключены и запрещенные приемы, вроде удара «ниже пояса». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Сейчас Запад остервенело (другого слова не могу подобрать) заставляет всех и вся „ложиться“ на антироссийский курс <…> Нельзя исключать, что будут применены абсолютно запрещенные приемы, как говорится, „ниже пояса“. Это будет оставаться на совести наших западных коллег», — сказал глава дипведомства в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения. Министр также отметил, что «члены Движения неприсоединения на этот шантаж не поддаются». Страны Запада начали вводить санкции в отношении России после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля. Однако негативные последствия ограничений ощутили, в первую очередь, страны Евросоюза. В Еврокомиссии признали, что рестрикции нанесли больший вред странам-участницам объединения, нежели самой России. Президент России Владимир Путин отмечал, что Европа «проиграла» от своих ограничений. По словам главы государства, именно действия Запада привели к энергокризису в Европе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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