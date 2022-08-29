Власти Херсонской области заявили об абсолютной защите России

30 августа 2022 в 05:43 Размер текста - 17 +

Херсонской области ничего не угрожает, заявил Кирилл Стремоусов Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Херсонской области ничего не угрожает, так как она находится под полной защитой Вооруженных сил России. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из министерства обороны Российской Федерации. Выстроено несколько защитных рубежей. Херсону и Херсонской области ничего не угрожает», — заявил Кирилл Стремоусов РИА «Новости». Херсонская и часть Запорожской области были взяты под контроль российскими войсками в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас в регионах работают новые администрации, налажено вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Ранее ВСУ провели массированный обстрел Херсонской области, чтобы создать иллюзию контрнаступления. Однако затем в офисе президента Украины не смогли назвать действия ВСУ контрнаступлением.

Херсонской области ничего не угрожает, так как она находится под полной защитой Вооруженных сил России. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из министерства обороны Российской Федерации. Выстроено несколько защитных рубежей. Херсону и Херсонской области ничего не угрожает», — заявил Кирилл Стремоусов РИА «Новости». Херсонская и часть Запорожской области были взяты под контроль российскими войсками в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас в регионах работают новые администрации, налажено вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Ранее ВСУ провели массированный обстрел Херсонской области, чтобы создать иллюзию контрнаступления. Однако затем в офисе президента Украины не смогли назвать действия ВСУ контрнаступлением.