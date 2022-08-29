В офисе Зеленского не подтвердили начало контрнаступления ВСУ

30 августа 2022 в 00:52 Размер текста - 17 +

Действия ВСУ в настоящее время сложно назвать контрнаступлением, считает Алексей Арестович Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получится назвать контрнаступлением на данном этапе. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Я предлагаю посмотреть, что будет дальше. Пока скажу так: ВСУ перешли в маленькое симпатичное (по крайней мере, так оно сейчас выглядит) наступление», — сказал Алексей Арестович, уклоняясь от вопроса о начале контрнаступления ВСУ в эфире YouTube-канала Марка Фейгина «Фейгин Live» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Ранее в Минобороны России заявили о провальной попытке наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что с украинской стороны ведется массированный обстрел территории региона. Боевик ВСУ отмечал, что украинское военное командование даже не обсуждает возможность начала контрнаступления. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил «полтора» реальных сценария окончания спецоперации. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс.

Попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получится назвать контрнаступлением на данном этапе. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Я предлагаю посмотреть, что будет дальше. Пока скажу так: ВСУ перешли в маленькое симпатичное (по крайней мере, так оно сейчас выглядит) наступление», — сказал Алексей Арестович, уклоняясь от вопроса о начале контрнаступления ВСУ в эфире YouTube-канала Марка Фейгина «Фейгин Live» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Ранее в Минобороны России заявили о провальной попытке наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что с украинской стороны ведется массированный обстрел территории региона. Боевик ВСУ отмечал, что украинское военное командование даже не обсуждает возможность начала контрнаступления. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил «полтора» реальных сценария окончания спецоперации. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс.