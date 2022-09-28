Депутат Госдумы Матвейчев: Киев подтолкнул жителей освобожденных территорий воссоединиться с Россией

28 сентября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Референдумы прошли с 23 по 27 сентября Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Постоянные обстрелы и заявления украинских официальных лиц, что на освобожденных Россией территории живут предатели, подтолкнули людей проголосовать за включение регионов и республик в состав РФ. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампред комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Конечно, Киев сам подтолкнул к этому решению. Причем не просто подтолкнули. Исподтишка там что-то взрывали, чтобы потом сказать, что это русские взрывают. Также советник президента Михаил Подоляк заявил мол, а что вы хотите, если вы нас предали, то каждый предатель будет наказан за свои действия, и даже за мысли. Они сказали, что их обстрелы, это наказание. Естественно, люди это восприняли так, как должны это воспринять», — сказал Олег Матвейчев. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в разговоре с URA.RU согласился с мнением парламентарий. «Фактически, Украина сама оттолкнула от себя граждан бывшей Украины, которые не захотели быть с ней в одном государстве. Таким образом, мы увидели, что даже колеблющийся в отношении к России Херсон однозначно отвернулся от Украины и ушел в Россию по причине того, что жить в одном государстве с теми, кто тебя постоянно обстреливает, убивает невозможно», — подчеркнул собеседник агентства. Депутат Госдумы высоко оценил результаты референдумов. «Итоги ошеломительные, потому что запугивали людей очень страшно, и люди могли испугаться и остаться дома. Но все сработало в обратную сторону, и эти обстрелы, взрывы, теракты привели к тому, что разозлили людей, и они пошли и проголосовали. Легитимность голосования не подлежит сомнению. Там присутствовало 123 наблюдателя из 45 стран мира», — уточнил Матвейчев. Референдумы о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья к России проходили с 23 по 27 сентября. В итоге за присоединение к России в ДНР поддержали 98,69% проголосовавших, в ЛНР в — 97,93%, Херсонской области — 96,75%, Запорожской области — 97,81%. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бюджет России выдержит присоединение к стране нескольких миллионов новых граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Постоянные обстрелы и заявления украинских официальных лиц, что на освобожденных Россией территории живут предатели, подтолкнули людей проголосовать за включение регионов и республик в состав РФ. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампред комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Конечно, Киев сам подтолкнул к этому решению. Причем не просто подтолкнули. Исподтишка там что-то взрывали, чтобы потом сказать, что это русские взрывают. Также советник президента Михаил Подоляк заявил мол, а что вы хотите, если вы нас предали, то каждый предатель будет наказан за свои действия, и даже за мысли. Они сказали, что их обстрелы, это наказание. Естественно, люди это восприняли так, как должны это воспринять», — сказал Олег Матвейчев. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в разговоре с URA.RU согласился с мнением парламентарий. «Фактически, Украина сама оттолкнула от себя граждан бывшей Украины, которые не захотели быть с ней в одном государстве. Таким образом, мы увидели, что даже колеблющийся в отношении к России Херсон однозначно отвернулся от Украины и ушел в Россию по причине того, что жить в одном государстве с теми, кто тебя постоянно обстреливает, убивает невозможно», — подчеркнул собеседник агентства. Депутат Госдумы высоко оценил результаты референдумов. «Итоги ошеломительные, потому что запугивали людей очень страшно, и люди могли испугаться и остаться дома. Но все сработало в обратную сторону, и эти обстрелы, взрывы, теракты привели к тому, что разозлили людей, и они пошли и проголосовали. Легитимность голосования не подлежит сомнению. Там присутствовало 123 наблюдателя из 45 стран мира», — уточнил Матвейчев. Референдумы о присоединении территорий ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья к России проходили с 23 по 27 сентября. В итоге за присоединение к России в ДНР поддержали 98,69% проголосовавших, в ЛНР в — 97,93%, Херсонской области — 96,75%, Запорожской области — 97,81%. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бюджет России выдержит присоединение к стране нескольких миллионов новых граждан.