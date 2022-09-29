Диверсант из Запорожья призвал украинцев не вестись на провокации Киева. Видео

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, стрельба, война, добровольцы, выстрел, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Диверсант из Зпорожья призвал украинцев не сотрудничать с властями Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Диверсант из Запорожья рассказал, почему прекратил сотрудничество с ВСУ, а также призвал и других жителей Украины не поддаваться на провокации украинских властей. Об этом диверсант сообщил корреспонденту URA.RU.

«Некий Дмитрий из ВСУ узнал, что я обслуживаю на автомойке служебные машины сотрудников полиции и предложил мне за 50 тыс. гривен установить устройство слежения на автомобиль начальника полиции города Приморска. Я согласился, но когда пошел разговор о том, как будет проходить передача, то стало ясно, что это будет взрывное устройство. После чего я им отказал и сообщил в правоохранительные органы. Призываю всех жителей не вестись на провокации украинских властей», — сообщил пришедший с повинной диверсант по имени Александр.

Он добавил, что Дмитрий был коллегой клиента, с которым Александр ранее познакомился на автомойке. После начала спецоперации этот клиент уехал на подконтрольную Украине территорию, но Александр продолжал держать с ним связь. Он и вывел Александра на разговор с Дмитрием.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на территории Украины. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация страны.

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Диверсант из Запорожья рассказал, почему прекратил сотрудничество с ВСУ, а также призвал и других жителей Украины не поддаваться на провокации украинских властей. Об этом диверсант сообщил корреспонденту URA.RU. «Некий Дмитрий из ВСУ узнал, что я обслуживаю на автомойке служебные машины сотрудников полиции и предложил мне за 50 тыс. гривен установить устройство слежения на автомобиль начальника полиции города Приморска. Я согласился, но когда пошел разговор о том, как будет проходить передача, то стало ясно, что это будет взрывное устройство. После чего я им отказал и сообщил в правоохранительные органы. Призываю всех жителей не вестись на провокации украинских властей», — сообщил пришедший с повинной диверсант по имени Александр. Он добавил, что Дмитрий был коллегой клиента, с которым Александр ранее познакомился на автомойке. После начала спецоперации этот клиент уехал на подконтрольную Украине территорию, но Александр продолжал держать с ним связь. Он и вывел Александра на разговор с Дмитрием. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на территории Украины. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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