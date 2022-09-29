Диверсант из Запорожья призвал украинцев не вестись на провокации Киева. Видео

29 сентября 2022 в 23:03 Размер текста - 17 +

Диверсант из Зпорожья призвал украинцев не сотрудничать с властями Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Диверсант из Запорожья рассказал, почему прекратил сотрудничество с ВСУ, а также призвал и других жителей Украины не поддаваться на провокации украинских властей. Об этом диверсант сообщил корреспонденту URA.RU. «Некий Дмитрий из ВСУ узнал, что я обслуживаю на автомойке служебные машины сотрудников полиции и предложил мне за 50 тыс. гривен установить устройство слежения на автомобиль начальника полиции города Приморска. Я согласился, но когда пошел разговор о том, как будет проходить передача, то стало ясно, что это будет взрывное устройство. После чего я им отказал и сообщил в правоохранительные органы. Призываю всех жителей не вестись на провокации украинских властей», — сообщил пришедший с повинной диверсант по имени Александр. Он добавил, что Дмитрий был коллегой клиента, с которым Александр ранее познакомился на автомойке. После начала спецоперации этот клиент уехал на подконтрольную Украине территорию, но Александр продолжал держать с ним связь. Он и вывел Александра на разговор с Дмитрием. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на территории Украины. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация страны.

Диверсант из Запорожья рассказал, почему прекратил сотрудничество с ВСУ, а также призвал и других жителей Украины не поддаваться на провокации украинских властей. Об этом диверсант сообщил корреспонденту URA.RU. «Некий Дмитрий из ВСУ узнал, что я обслуживаю на автомойке служебные машины сотрудников полиции и предложил мне за 50 тыс. гривен установить устройство слежения на автомобиль начальника полиции города Приморска. Я согласился, но когда пошел разговор о том, как будет проходить передача, то стало ясно, что это будет взрывное устройство. После чего я им отказал и сообщил в правоохранительные органы. Призываю всех жителей не вестись на провокации украинских властей», — сообщил пришедший с повинной диверсант по имени Александр. Он добавил, что Дмитрий был коллегой клиента, с которым Александр ранее познакомился на автомойке. После начала спецоперации этот клиент уехал на подконтрольную Украине территорию, но Александр продолжал держать с ним связь. Он и вывел Александра на разговор с Дмитрием. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на территории Украины. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация страны.