Захарова: США фальшивыми призывами к миру добиваются стратегического поражения России

10 октября 2022 в 23:14 Размер текста - 17 +

Захарова уличила США в фальшивых призывах к мирным переговорам по Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фальшивые призывы США к мирным переговорам по Украине не имеют под собой ничего, кроме лицемерия и попыток нанести РФ «стратегическое поражение». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. «Подобная риторика звучит на фоне масштабных поставок вооружений пронацистскому украинскому режиму, которые в Вашингтоне, похоже, и не думают прекращать, несмотря на выходки своего распоясавшегося клиента в Киеве. Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам „стратегическое поражение“, за этими фальшивыми призывами к миру не стоит», — говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Так Захарова ответила на недавнее заявление координатора в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, который утверждал о заинтересованности США в скорейшем урегулировании конфликта на Украине мирным путем. «Представитель СНБ, отказавшийся, к слову, комментировать теракт на Крымском мосту, в интервью одному из ведущих американских телеканалов заявил, что „началу мирных переговоров“ препятствует Россия», — подметила официальный представитель дипведомства. Ранее Кирби заявлял, что решать конфликт на Украине нужно путем переговоров Москвы и Киева. Он также отметил, что США не видят серьезных намерений России в этом вопросе. При этом ранее на Крымском мосту случился взрыв в результате возгорания топливной цистерны. Часть дороги оказалась разрушена, однако местные власти заверили, что восстановление моста займет не так много времени. В офисе президента Украины подтвердили причастность Киева к инциденту. В ответ на террористические действия Россия 10 октября нанесла многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фальшивые призывы США к мирным переговорам по Украине не имеют под собой ничего, кроме лицемерия и попыток нанести РФ «стратегическое поражение». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. «Подобная риторика звучит на фоне масштабных поставок вооружений пронацистскому украинскому режиму, которые в Вашингтоне, похоже, и не думают прекращать, несмотря на выходки своего распоясавшегося клиента в Киеве. Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам „стратегическое поражение“, за этими фальшивыми призывами к миру не стоит», — говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Так Захарова ответила на недавнее заявление координатора в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, который утверждал о заинтересованности США в скорейшем урегулировании конфликта на Украине мирным путем. «Представитель СНБ, отказавшийся, к слову, комментировать теракт на Крымском мосту, в интервью одному из ведущих американских телеканалов заявил, что „началу мирных переговоров“ препятствует Россия», — подметила официальный представитель дипведомства. Ранее Кирби заявлял, что решать конфликт на Украине нужно путем переговоров Москвы и Киева. Он также отметил, что США не видят серьезных намерений России в этом вопросе. При этом ранее на Крымском мосту случился взрыв в результате возгорания топливной цистерны. Часть дороги оказалась разрушена, однако местные власти заверили, что восстановление моста займет не так много времени. В офисе президента Украины подтвердили причастность Киева к инциденту. В ответ на террористические действия Россия 10 октября нанесла многочисленные удары по инфраструктурным объектам Украины.