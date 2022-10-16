Минобороны: ВКС России уничтожили до 100 боевиков в ходе спецоперации в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 100 радикалов в результате нанесения авиационных ударов по лагерю подготовки боевиков в деревне Катма в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.
«Российскими ВКС нанесены авиационные удары по лагерю подготовки боевиков в районе 1,3 км северо-восточнее населенного пункта Катма и пункту управления НВФ в районе 2,2 км западнее населенного пункта Азаз. Уничтожены до 100 радикалов, пункт управления, склады с вооружением, боеприпасами и материальными средствами, штаб лагеря, а также до 15 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и „баллонометами“», — заявил Олег Егоров в ходе брифинга.
Также российские войска ликвидировали боевиков ИГИЛ (Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана террористической и запрещена в РФ), причастных к теракту, совершенному 13 октября, в результате которого погибли 19 человек. «В ходе проведения специальной операции штурмовыми отрядами вооруженных сил САР при поддержке армейской авиации уничтожено 20 боевиков, в том числе организаторы теракта Абу Абдрахман Аль-Ираки, Мухаммад Самир Каддаха, Фейсал Яхими Аль-Хаки и Аюб Фаддель Аль-Джебрави», — сообщил Егоров.
Ранее российские ВКС нанесли удар по объектам террористов в идлибской зоне деэскалации в САР, передает RT. В результате были уничтожены 13 боевиков.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 100 радикалов в результате нанесения авиационных ударов по лагерю подготовки боевиков в деревне Катма в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров. «Российскими ВКС нанесены авиационные удары по лагерю подготовки боевиков в районе 1,3 км северо-восточнее населенного пункта Катма и пункту управления НВФ в районе 2,2 км западнее населенного пункта Азаз. Уничтожены до 100 радикалов, пункт управления, склады с вооружением, боеприпасами и материальными средствами, штаб лагеря, а также до 15 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и „баллонометами“», — заявил Олег Егоров в ходе брифинга. Также российские войска ликвидировали боевиков ИГИЛ (Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана террористической и запрещена в РФ), причастных к теракту, совершенному 13 октября, в результате которого погибли 19 человек. «В ходе проведения специальной операции штурмовыми отрядами вооруженных сил САР при поддержке армейской авиации уничтожено 20 боевиков, в том числе организаторы теракта Абу Абдрахман Аль-Ираки, Мухаммад Самир Каддаха, Фейсал Яхими Аль-Хаки и Аюб Фаддель Аль-Джебрави», — сообщил Егоров. Ранее российские ВКС нанесли удар по объектам террористов в идлибской зоне деэскалации в САР, передает RT. В результате были уничтожены 13 боевиков.