Первые магазины Zara откроются в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга

20 октября 2022 в 02:44 Размер текста - 17 +

Первые магазины Zara откроются в торговых центрах столицы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Магазины Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius могут открыться в столичных торговых центрах «Атриум» и «Метрополис», а также в «Галерее» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Российском совете торговых центров (РСТЦ). «Собственники ТЦ „Атриум“ и „Метрополис“ в Москве, а также „Галереи“ в Санкт-Петербурге ведут переговоры с испанской [группой] Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius», — пишут «Известия» со ссылкой на заявление вице-президента РСТЦ Павла Люлина. По его словам, обсуждения касаются, в первую очередь, размера арендной платы. Люлин допустил возобновление работы магазинов и в других торговых центрах страны. Однако речь идет только о моллах с высокой проходимостью, «в хороших локациях». Менее эффективные магазины закроют после распродажи товара, добавил он. Эксперты прогнозируют возобновление работы испанской сети не ранее весны 2023 года. При этом не исключено, что магазины откроются под новыми названиями. Группа Inditex, владеющая брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, временно приостановила торговлю в России в начале марта в связи с началом спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Осенью торговые центры начали подавать иски к испанской сети с требованием взыскать задолженность по арендной плате. В октябре стало известно о намерениях Inditex возобновить работу в России. Для этого сеть планирует передать российскую структуру третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, которую Россия не считает «недружественной страной». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Магазины Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius могут открыться в столичных торговых центрах «Атриум» и «Метрополис», а также в «Галерее» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Российском совете торговых центров (РСТЦ). «Собственники ТЦ „Атриум“ и „Метрополис“ в Москве, а также „Галереи“ в Санкт-Петербурге ведут переговоры с испанской [группой] Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius», — пишут «Известия» со ссылкой на заявление вице-президента РСТЦ Павла Люлина. По его словам, обсуждения касаются, в первую очередь, размера арендной платы. Люлин допустил возобновление работы магазинов и в других торговых центрах страны. Однако речь идет только о моллах с высокой проходимостью, «в хороших локациях». Менее эффективные магазины закроют после распродажи товара, добавил он. Эксперты прогнозируют возобновление работы испанской сети не ранее весны 2023 года. При этом не исключено, что магазины откроются под новыми названиями. Группа Inditex, владеющая брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, временно приостановила торговлю в России в начале марта в связи с началом спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Осенью торговые центры начали подавать иски к испанской сети с требованием взыскать задолженность по арендной плате. В октябре стало известно о намерениях Inditex возобновить работу в России. Для этого сеть планирует передать российскую структуру третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, которую Россия не считает «недружественной страной».