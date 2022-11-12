Кадыров: Украина стала полигоном для испытания ЛГБТ

Глава Чечни: Украина стала своеобразным полигоном, где Запад испытывает ЛГБТ и национализм

13 ноября 2022 в 02:17 Размер текста - 17 +

Кадыров в очередной раз доказал, что США и Европа управляют Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина стала полигоном для испытаний со стороны США и Европы, в том числе касательно темы ЛГБТ. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил, что США и Европа «примеряют на себе форму мирового жандарма и нацелены охватить уголки нашей планеты». «Как ни странно, Украина стала своеобразным полигоном испытаний всевозможных противоестественных явлений. Национализм, ЛГБТ-сообщества, радикальные организации, сектанты, какие-то мерзкие субкультуры — чайлдфри и многое другое успешно внедрялись в массы на протяжении многих лет», — написал Кадыров в telegram-канале. По его словам, США и Европа уже давно требовать от мира следовать их идеалам, «отвергнув все, чему безукоризненно следовали наши отцы, деды и прадеды, словно это пережиток неблагополучного прошлого». Ранее Рамзан Кадыров призвал увеличить штрафы за ЛГБТ-пропаганду. По его мнению, «мерзкой пропаганде ЛГБТ» не место в российском обществе. Он добавил, что рад жить в государстве, где есть мама и папа, мальчик и девочка. По его словам, законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей нужно было внести в Госдуму еще раньше. При этом Кадыров отметил, что лучше поздно, чем никогда.

Украина стала полигоном для испытаний со стороны США и Европы, в том числе касательно темы ЛГБТ. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил, что США и Европа «примеряют на себе форму мирового жандарма и нацелены охватить уголки нашей планеты». «Как ни странно, Украина стала своеобразным полигоном испытаний всевозможных противоестественных явлений. Национализм, ЛГБТ-сообщества, радикальные организации, сектанты, какие-то мерзкие субкультуры — чайлдфри и многое другое успешно внедрялись в массы на протяжении многих лет», — написал Кадыров в telegram-канале. По его словам, США и Европа уже давно требовать от мира следовать их идеалам, «отвергнув все, чему безукоризненно следовали наши отцы, деды и прадеды, словно это пережиток неблагополучного прошлого». Ранее Рамзан Кадыров призвал увеличить штрафы за ЛГБТ-пропаганду. По его мнению, «мерзкой пропаганде ЛГБТ» не место в российском обществе. Он добавил, что рад жить в государстве, где есть мама и папа, мальчик и девочка. По его словам, законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей нужно было внести в Госдуму еще раньше. При этом Кадыров отметил, что лучше поздно, чем никогда.