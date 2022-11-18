Экс-президент Молдавии Додон пообещал бороться с режимом в стране

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Суд освободил Додона из-под домашнего ареста Фото:

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его борьба с действующим режимом в стране продолжится. Такое заявление политик сделал после освобождения из-под домашнего ареста.

«Я не собираюсь бежать из Молдавии. Борьба с действующим режимом продолжается. Мы докажем, что все возбужденные против меня уголовные дела — политические. Это заказ президента Майи Санду», — приводит РИА Новости слова Додона.

Коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила бывшему президенту меру пресечения с домашнего ареста на судебный надзор. Он подразумевает запрет выезда из страны в течение двух месяцев.

Игоря Додона задержали 24 мая. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и госизмене. Сам он не признает свою вину и утверждает, что дело против него — политическое.

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его борьба с действующим режимом в стране продолжится. Такое заявление политик сделал после освобождения из-под домашнего ареста. «Я не собираюсь бежать из Молдавии. Борьба с действующим режимом продолжается. Мы докажем, что все возбужденные против меня уголовные дела — политические. Это заказ президента Майи Санду», — приводит РИА Новости слова Додона. Коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила бывшему президенту меру пресечения с домашнего ареста на судебный надзор. Он подразумевает запрет выезда из страны в течение двух месяцев. Игоря Додона задержали 24 мая. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и госизмене. Сам он не признает свою вину и утверждает, что дело против него — политическое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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