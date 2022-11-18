Экс-президент Молдавии Додон пообещал бороться с режимом в стране

18 ноября 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Суд освободил Додона из-под домашнего ареста Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его борьба с действующим режимом в стране продолжится. Такое заявление политик сделал после освобождения из-под домашнего ареста. «Я не собираюсь бежать из Молдавии. Борьба с действующим режимом продолжается. Мы докажем, что все возбужденные против меня уголовные дела — политические. Это заказ президента Майи Санду», — приводит РИА Новости слова Додона. Коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила бывшему президенту меру пресечения с домашнего ареста на судебный надзор. Он подразумевает запрет выезда из страны в течение двух месяцев. Игоря Додона задержали 24 мая. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и госизмене. Сам он не признает свою вину и утверждает, что дело против него — политическое.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его борьба с действующим режимом в стране продолжится. Такое заявление политик сделал после освобождения из-под домашнего ареста. «Я не собираюсь бежать из Молдавии. Борьба с действующим режимом продолжается. Мы докажем, что все возбужденные против меня уголовные дела — политические. Это заказ президента Майи Санду», — приводит РИА Новости слова Додона. Коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила бывшему президенту меру пресечения с домашнего ареста на судебный надзор. Он подразумевает запрет выезда из страны в течение двух месяцев. Игоря Додона задержали 24 мая. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и госизмене. Сам он не признает свою вину и утверждает, что дело против него — политическое.