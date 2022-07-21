Бывшему президенту Молдавии Додону продлили арест

21 июля 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Додону продлили арест еще на 30 суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший президент Молдавии Игорь Додон останется под домашним арестом до 20 августа. Об этом сообщает прокуратура Молдавии. «Прокуроры настаивали на продлении домашнего ареста. Суд вынес вердикт, что арест будет еще на 30 суток», — цитирует РИА «Новости» слова прокурора Петра Ярмалюка. Бывшего президента Молдавии обвиняют в превышении должностных полномочий и госизмене. Однако Додон отрицает вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Ранее URA.RU сообщало, что Додон не поддерживает решение о присвоении Молдавии статуса кандидата в Евросоюз, утверждая, что в результате этого страна рискует остаться без части территорий и потерять суверенитет. Пророссийского президента Игоря Додона поддерживают около 25% жителей Молдавии. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Бывший президент Молдавии Игорь Додон останется под домашним арестом до 20 августа. Об этом сообщает прокуратура Молдавии. «Прокуроры настаивали на продлении домашнего ареста. Суд вынес вердикт, что арест будет еще на 30 суток», — цитирует РИА «Новости» слова прокурора Петра Ярмалюка. Бывшего президента Молдавии обвиняют в превышении должностных полномочий и госизмене. Однако Додон отрицает вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Ранее URA.RU сообщало, что Додон не поддерживает решение о присвоении Молдавии статуса кандидата в Евросоюз, утверждая, что в результате этого страна рискует остаться без части территорий и потерять суверенитет. Пророссийского президента Игоря Додона поддерживают около 25% жителей Молдавии.