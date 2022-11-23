Госдума приняла закон о приостановке госслужбы для мобилизованных и добровольцев

Зарплата за этот период не выплачивается
Призванным по мобилизации или добровольцам, находившимся на госслужбе, приостановят ее на весь период контракта с Вооруженными силами. Соответствующий закон приняла 23 ноября Государственная Дума России.
«Госслужбу приостановят при заключении работником контракта на прохождение военной службы или при его отправке в зону боевых действий добровольцем», — говорится на сайте Госдумы. За работником сохраняется прежняя должность до окончания военной службы: работодатель не может в это время расторгнуть трудовой договор по своей инициативе. Однако зарплата за этот период не выплачивается.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews