Госдума приняла закон о приостановке госслужбы для мобилизованных и добровольцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, должность, кресло, назначение
Зарплата за этот период не выплачивается Фото:

Призванным по мобилизации или добровольцам, находившимся на госслужбе, приостановят ее на весь период контракта с Вооруженными силами. Соответствующий закон приняла 23 ноября Государственная Дума России.

«Госслужбу приостановят при заключении работником контракта на прохождение военной службы или при его отправке в зону боевых действий добровольцем», — говорится на сайте Госдумы. За работником сохраняется прежняя должность до окончания военной службы: работодатель не может в это время расторгнуть трудовой договор по своей инициативе. Однако зарплата за этот период не выплачивается.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Призванным по мобилизации или добровольцам, находившимся на госслужбе, приостановят ее на весь период контракта с Вооруженными силами. Соответствующий закон приняла 23 ноября Государственная Дума России. «Госслужбу приостановят при заключении работником контракта на прохождение военной службы или при его отправке в зону боевых действий добровольцем», — говорится на сайте Госдумы. За работником сохраняется прежняя должность до окончания военной службы: работодатель не может в это время расторгнуть трудовой договор по своей инициативе. Однако зарплата за этот период не выплачивается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...