Госдума приняла закон о приостановке госслужбы для мобилизованных и добровольцев

23 ноября 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Зарплата за этот период не выплачивается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Призванным по мобилизации или добровольцам, находившимся на госслужбе, приостановят ее на весь период контракта с Вооруженными силами. Соответствующий закон приняла 23 ноября Государственная Дума России. «Госслужбу приостановят при заключении работником контракта на прохождение военной службы или при его отправке в зону боевых действий добровольцем», — говорится на сайте Госдумы. За работником сохраняется прежняя должность до окончания военной службы: работодатель не может в это время расторгнуть трудовой договор по своей инициативе. Однако зарплата за этот период не выплачивается.

Призванным по мобилизации или добровольцам, находившимся на госслужбе, приостановят ее на весь период контракта с Вооруженными силами. Соответствующий закон приняла 23 ноября Государственная Дума России. «Госслужбу приостановят при заключении работником контракта на прохождение военной службы или при его отправке в зону боевых действий добровольцем», — говорится на сайте Госдумы. За работником сохраняется прежняя должность до окончания военной службы: работодатель не может в это время расторгнуть трудовой договор по своей инициативе. Однако зарплата за этот период не выплачивается.