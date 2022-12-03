В Венгрии назвали главную опасность ограничений на российскую нефть для ЕС

Magyar Nemzet: Европа сама уничтожает свою энергетическую безопасность
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Вводя нефтяное эмбарго, ЕС создает проблему поставки сырья, заявил Оливер Хортай Фото:
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Ограничения на российскую нефть для Европейского союза могут ослабить энергетическую безопасность Европы и создать перебои в поставках сырья. Об этом заявил директор отдела климатической и энергетической политики Венгерского исследовательского центра Зазадвег Оливер Хортай.

«Замена большого количества нефти на мировом рынке, которая и без того резкого дефицита, — вызывает логистическую задачу, где даже малейшая ошибка может появиться к перебоям в поставках», — сказал Хортай. Его слова приводит Magyar Nemzet.

Хортай добавил, что вводя нефтяное эмбарго, ЕС создает проблему, схожая с той, которая существует на газовом рынке, где главный вопрос не в цене, «а в том, будет ли вообще у нас это сырье». Отмечается, что новые ограничения на поставки нефти в РФ также усиливают инфляцию и ускоряют спад в экономике.

Европа начала вводить санкции против РФ и вводить потолок цен на российскую нефть после начала спецоперации на Украине. Ранее американский журнал Barrons сообщал, что ограничение цен на российскую нефть Европой может привести к тому, что азиатские страны будут чаще закупать именно нефть из России.

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Ограничения на российскую нефть для Европейского союза могут ослабить энергетическую безопасность Европы и создать перебои в поставках сырья. Об этом заявил директор отдела климатической и энергетической политики Венгерского исследовательского центра Зазадвег Оливер Хортай. «Замена большого количества нефти на мировом рынке, которая и без того резкого дефицита, — вызывает логистическую задачу, где даже малейшая ошибка может появиться к перебоям в поставках», — сказал Хортай. Его слова приводит Magyar Nemzet. Хортай добавил, что вводя нефтяное эмбарго, ЕС создает проблему, схожая с той, которая существует на газовом рынке, где главный вопрос не в цене, «а в том, будет ли вообще у нас это сырье». Отмечается, что новые ограничения на поставки нефти в РФ также усиливают инфляцию и ускоряют спад в экономике. Европа начала вводить санкции против РФ и вводить потолок цен на российскую нефть после начала спецоперации на Украине. Ранее американский журнал Barrons сообщал, что ограничение цен на российскую нефть Европой может привести к тому, что азиатские страны будут чаще закупать именно нефть из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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