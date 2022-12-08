«Коммерсант»: Россия сформировала парк самолетов для зарубежных направлений 09 декабря 2022 в 04:45 Размер текста - 17 + Россия преодолевает западные санкции в сфере авиаперелетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские авиакомпании смогли вернуть к перевозкам за границу около 300 самолетов спустя полгода после введения санкций. Ранее большинство иностранных самолетов находились в зарубежном лизинге. «Российским авиакомпаниям спустя полгода после введения санкций удалось вернуть к перевозкам за рубеж 201 иностранный самолет», — сообщает « Коммерсант ». Среди этих самолетов более 150 Boeing и Airbus, которые были выведены из иностранного реестра и перерегистрированы в РФ. Теперь вместе с 150 «Суперджетами» за рубеж сможет летать почти половина парка перевозчиков. В конце февраля Евросоюз в ответ на спецоперацию России на Украине ввел санкции в отношении авиаотрасли РФ, потребовав до конца марта расторгнуть все лизинговые контракты и вернуть суда их владельцам. Минтранс создал проект, по которому возвращение авиатранспорта производителю и условия возврата должны согласовываться по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты. В итоге авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в юрисдикцию РФ. Российские авиакомпании смогли вернуть к перевозкам за границу около 300 самолетов спустя полгода после введения санкций. Ранее большинство иностранных самолетов находились в зарубежном лизинге. «Российским авиакомпаниям спустя полгода после введения санкций удалось вернуть к перевозкам за рубеж 201 иностранный самолет», — сообщает «Коммерсант». Среди этих самолетов более 150 Boeing и Airbus, которые были выведены из иностранного реестра и перерегистрированы в РФ. Теперь вместе с 150 «Суперджетами» за рубеж сможет летать почти половина парка перевозчиков. В конце февраля Евросоюз в ответ на спецоперацию России на Украине ввел санкции в отношении авиаотрасли РФ, потребовав до конца марта расторгнуть все лизинговые контракты и вернуть суда их владельцам. Минтранс создал проект, по которому возвращение авиатранспорта производителю и условия возврата должны согласовываться по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты. В итоге авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в юрисдикцию РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям