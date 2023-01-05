ВС РФ нанесли масштабный удар по ВСУ в районе Сватово

На Сватовском участке российская армия нанесла масштабный удар по позициям Киева. Об этом рассказал командир роты российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Западной группировки войск ВС РФ.
«На данном направлении идут активные бои, противник всячески пытается прорвать оборону. Сегодня авиация нанесла массированный удар (по позициям Киева на Сватовском участке фронта — ред.)», — рассказал командир журналистам РИА Новости. Он также заявил, что украинские солдаты пытаются проникнуть на российскую территорию малыми диверсионно-разведывательными группами и совершают артудары.
Ранее сообщалось, что Киев перебрасывает личный состав ВСУ в сватовском направлении. Украинская армия проводила усиление штурмующих подразделений, передает RT.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На Сватовском участке российская армия нанесла масштабный удар по позициям Киева. Об этом рассказал командир роты российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Западной группировки войск ВС РФ. «На данном направлении идут активные бои, противник всячески пытается прорвать оборону. Сегодня авиация нанесла массированный удар (по позициям Киева на Сватовском участке фронта — ред.)», — рассказал командир журналистам РИА Новости. Он также заявил, что украинские солдаты пытаются проникнуть на российскую территорию малыми диверсионно-разведывательными группами и совершают артудары. Ранее сообщалось, что Киев перебрасывает личный состав ВСУ в сватовском направлении. Украинская армия проводила усиление штурмующих подразделений, передает RT.