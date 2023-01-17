Возобновлено движение по Крымскому мосту

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На Крымском мосту восстановили движение автомобилей. Об этом заявили в Минтрансе РФ. «Сегодня в 16:50 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту. Ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — передает Минтранс России. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября, сообщает «Дни.ру». В результате взрыва грузовика загорелась цистерна с топливом, часть дорожного полотна обрушилась. По словам президента России Владимира Путина, теракт организовали украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский признал причастность Украины к произошедшему. 12 ноября на Крымском мосту уже открывали движение автомобилей после ремонта. Но уже 16 ноября его снова закрыли для проезда, передает Vse42.ru. В декабре по восстановленному мосту проехал Путин.