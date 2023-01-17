Арестович спрогнозировал свои отношения с Зеленским после отставки

18 января 2023 в 01:51 Размер текста - 17 +

Арестович заявил, что его взаимоотношения с Зеленским на период СВО не изменятся Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взаимоотношения бывшего советника офиса президента (ОП) Украины Алексея Арестовича и президента Украины Владимира Зеленского не изменятся после отставки первого. По крайней мере, на время проведения спецоперации. Об этом рассказал сам Арестович. «Пока идет (спецоперация — прим. URA.RU) — полная поддержка. После (нее) — посмотрим», — сказал Арестович в эфире youtube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом Рoccии в список СМИ-иноагентов). Бывший советник ОП подчеркнул, что на данный момент конфликта между ним и Зеленским нет. Арестович также сказал, что не расстроен своей отставкой с поста советника. 14 января в Днепре был разрушен подъезд жилого дома. Арестович заявил, что к разрушениям были причастны системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. В результате на Украине началась травля политика, и он был вынужден уйти в отставку с поста советника.

Взаимоотношения бывшего советника офиса президента (ОП) Украины Алексея Арестовича и президента Украины Владимира Зеленского не изменятся после отставки первого. По крайней мере, на время проведения спецоперации. Об этом рассказал сам Арестович. «Пока идет (спецоперация — прим. URA.RU) — полная поддержка. После (нее) — посмотрим», — сказал Арестович в эфире youtube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом Рoccии в список СМИ-иноагентов). Бывший советник ОП подчеркнул, что на данный момент конфликта между ним и Зеленским нет. Арестович также сказал, что не расстроен своей отставкой с поста советника. 14 января в Днепре был разрушен подъезд жилого дома. Арестович заявил, что к разрушениям были причастны системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. В результате на Украине началась травля политика, и он был вынужден уйти в отставку с поста советника.