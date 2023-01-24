«Новые люди» предложили упростить получение гражданства РФ для ученых

В РФ решили привлечь иностранных ученых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты фракции «Новые люди» предложили предоставлять в упрощенном порядке гражданство иностранным ученым, которые занимаются научной деятельностью в России. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу депутатами Ксенией Горячевой, Максимом Гулиным и Олегом Леоновым 24 января.

«Сегодня нужно не только защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала, но и увеличить его. „Утечка мозгов“ должна идти в Россию», — сказала первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева (Новые люди), выступающая одним из авторов законопроекта. Информацию об этом сообщили в пресс-службе партии.

Партийцы предполагают давать гражданство в упрощенном порядке научным работникам, заключившим трудовой договор с российской научной или образовательной организацией на срок не менее года. Таким иностранным ученым также должна автоматически предоставляться рабочая виза на срок не менее трех лет. Срок одобрения визы при этом не должен превышать пяти дней. В партии отметили, что России уже удавалось привлекать иностранных ученых. По информации Минобранауки, на начало 2022 года в страну приезжало в два с половиной раза больше специалистов этой сферы, чем выезжало.

Инициатива «Новых людей» стала ответом на предложение США смягчить визовые требования для квалифицированных ученых и специалистов из России, сообщается в пояснительной записке к законопроекту. В прошлом году администрация президента США попросила Конгресс отменить требование о подтверждении трудоустройства для образованных россиян, стремящихся получить американские рабочие визы.«Наука говорит на международном языке, и нам сложно будет развиваться, полностью закрывшись от мира. Мы и не собираемся это делать. У нас есть много точек соприкосновения с другими странами», — подчеркнула Горячева.

Ранее «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об отсрочке от мобилизации для ученых и аспирантов. Он направлен на получение заключения в комитет Госдумы по обороне.