Миронов раскрыл 3 идеи, которые предложит Путину на встрече

Миронов предложит Путину изменить маткапитал и закон о ветеранах боевых действий

13 февраля 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Также Миронов предложит президенту ограничить плату за ЖКХ 15% от зарплаты россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России необходимо изменить систему материнского капитала, чтобы в стране росло число многодетных семей. Помимо этого, всех, кто защищал Донбасс, начиная с 2014 года и до начала специальной военной операции (СВО) на Украине, нужно приравнять к участникам боевых действий. С такими предложениями на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступит руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов, рассказал он URA.RU. «Одна из главных тем, которую я намерен поднять на встрече с президентом, — тема демографии. В последние несколько лет мы теряем по населению одного немаленького города ежегодно. У нашей фракции есть предложения, способные переломить этот демографический тренд, о некоторых из них я скажу на встрече. В частности, о прогрессивной шкале материнского капитала. В нынешнем виде программа маткапитала стимулирует только к рождению первенцев, а для улучшения демографической ситуации нам нужны многодетные семьи. Поэтому я предложу президенту предусмотреть новые меры поддержки, одной из которых могли бы быть прямые выплаты многодетным семьям», — сообщил Миронов URA.RU. Значительную часть общения с президентом у депутата займет тема спецоперации на Украине. «Еще одна важнейшая тема встречи — поддержка участников боевых действий, защита их прав. Причем, не только тех, кто сейчас бьется за будущее страны на фронтах СВО, но и тех, кто сражался за свободу Донбасса, начиная с 2014 года. У меня есть конкретное предложение: приравнять всех воинов Донбасса с 2014 и до начала СВО к участникам боевых действий», — предлагает глава «Справедливой России — За правду». Последней темой встречи станет ЖКХ. «Еще одна очень острая тема, о которой планирую поговорить, — бьющий по бюджетам граждан рост тарифов ЖКХ. Мало того, что правительство дважды повысило тарифы в прошлом году, фактический рост с начала этого года во многих регионах превысил заявленные 9%, общие суммы платежей кое-где выросли на 30-40%. Я уже говорил, что такой рост создает почву для настоящего „коммунального майдана“. Тут нужны превентивные меры, необходимо проводить тотальный аудит ценообразования в ЖКХ, ограничивать расходы граждан на жилищно-коммунальные услуги 15% их доходов, как предлагает наша фракция», — раскрыл Миронов свое предложение URA.RU. С 13 по 16 февраля президент России Владимир Путин проведет встречи с главами думских фракций. Это традиционные встречи перед посланием Федеральному Собранию. Однако в этом году встречи будут один на один с лидерами партий, а не с командой, как было ранее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России необходимо изменить систему материнского капитала, чтобы в стране росло число многодетных семей. Помимо этого, всех, кто защищал Донбасс, начиная с 2014 года и до начала специальной военной операции (СВО) на Украине, нужно приравнять к участникам боевых действий. С такими предложениями на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступит руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов, рассказал он URA.RU. «Одна из главных тем, которую я намерен поднять на встрече с президентом, — тема демографии. В последние несколько лет мы теряем по населению одного немаленького города ежегодно. У нашей фракции есть предложения, способные переломить этот демографический тренд, о некоторых из них я скажу на встрече. В частности, о прогрессивной шкале материнского капитала. В нынешнем виде программа маткапитала стимулирует только к рождению первенцев, а для улучшения демографической ситуации нам нужны многодетные семьи. Поэтому я предложу президенту предусмотреть новые меры поддержки, одной из которых могли бы быть прямые выплаты многодетным семьям», — сообщил Миронов URA.RU. Значительную часть общения с президентом у депутата займет тема спецоперации на Украине. «Еще одна важнейшая тема встречи — поддержка участников боевых действий, защита их прав. Причем, не только тех, кто сейчас бьется за будущее страны на фронтах СВО, но и тех, кто сражался за свободу Донбасса, начиная с 2014 года. У меня есть конкретное предложение: приравнять всех воинов Донбасса с 2014 и до начала СВО к участникам боевых действий», — предлагает глава «Справедливой России — За правду». Последней темой встречи станет ЖКХ. «Еще одна очень острая тема, о которой планирую поговорить, — бьющий по бюджетам граждан рост тарифов ЖКХ. Мало того, что правительство дважды повысило тарифы в прошлом году, фактический рост с начала этого года во многих регионах превысил заявленные 9%, общие суммы платежей кое-где выросли на 30-40%. Я уже говорил, что такой рост создает почву для настоящего „коммунального майдана“. Тут нужны превентивные меры, необходимо проводить тотальный аудит ценообразования в ЖКХ, ограничивать расходы граждан на жилищно-коммунальные услуги 15% их доходов, как предлагает наша фракция», — раскрыл Миронов свое предложение URA.RU. С 13 по 16 февраля президент России Владимир Путин проведет встречи с главами думских фракций. Это традиционные встречи перед посланием Федеральному Собранию. Однако в этом году встречи будут один на один с лидерами партий, а не с командой, как было ранее.