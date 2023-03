Читатели The New York Post высмеяли жену Байдена после слов об интеллекте мужа

07 марта 2023

С Байденом что-то происходит, задумался пользователь SniffMyNeck Фото: Официальный сайт президента Украины Читатели газеты The New York Post негативно отреагировали на слова жены президента США Джо Байдена Джилл, что ее мужу не стоит проходить тест на умственные способности. Читатели отметили, что Байдену есть что скрывать. «Что ж, прохождение теста положило бы конец всем сомнениям, не так ли? Люди, которым есть что скрывать, прилагают все усилия, чтобы сделать это», — поделился читатель paul vincent zecchino в комментариях под статьей The New York Post . Пользователь SniffMyNeck заметил, что жена Байдена опасается теста. «Это означает, что с „большим парнем" (прозвище Байдена — прим. ред.) что-то серьезное, очень серьезное», — заключил читатель. «Псевдодоктор Джилл заявляет: „Посмотрите на этого человека (Байдена), посмотрите, что он делает"», — выразился OnTheScene. Он отметил, что Байден должен пройти умственный тест, чтобы доказать свою компетентность. «Мы знаем, какими будут результаты его тестов», — предложил читатель JOE CACHE. Он отметил, что из-за того, что Байден занимает высокую должность, результаты теста будут сфабрикованы. Читатель PCN56 заметил, что при потере Байденом поста президента, его жена утратить статус первой леди. Она также потеряет жилые помещения в Белом Доме. «Она боится, что его признают некомпетентным», — подытожил PCN56. В марте Первая леди США Джилл Байден заявила, что считает смешным проводить тест на умственные способности для своего супруга Джо Байдена. Она отвечала на предложение республиканского политика Никки Хейли, который настаивал на том, что каждый кандидат в президенты в США должен проходит тестирование. В феврале Байден проходил медицинское обследование. Врачи не обнаружили критических заболеваний, которые мешали бы президенту работать. Однако доктор Марк Сигал заявил, что Байден не прошел МРТ. По его словам такое обследование поможет выявить причину оговорок президента во время публичных выступлений, передает RT.

